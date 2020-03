Medrano: «Estamos llevando a lo máximo y más el sistema de salud

En diálogo con el programa #TodosYTodas la Doctora Josefina Medrano, Ministra de Salud de la provincia hizo total hincapié en dar un mensaje de concientización para la población salteña. «Entendemos que la gente no ha tomado conciencia de la situación, esa es la sensación, el aislamiento es lo que nos va a permitir de alguna manera transitar esta pandemia de una manera mejor. Creo que hay el que tema que hay que trabar y los medios de comunicación son fundamentales, es la conciencia social, la gente no puede esperar que el gobierno les dé un mensaje constantemente porque no hay una estructura gubernamental que pueda dar esa respuesta, la única manera de poder transitar todo es haciéndolo entre todos, no hay otra.»

También habló sobre la realidad actual del sistema de salud dando detalles de los puntos de internación que ya están disponibles «Estamos trabajando sobre la planificación, ahora en etapa de ejecución a los fines de mejorar nuestro sistema estructural de salud. Tenemos muchas dificultades del equipamiento, que no está siendo fácil en este momento ya que excede a nosotros, el equipamiento no se consigue a nivel mundial. Es una situación complicada, para la cual estamos trabajando a lo máximo y más, no tenemos un sistema de salud como Alemania o Italia, eso la gente tiene que entender, estamos trabajando las 24hs del día.»

«La provincia tiene respiradores que no son los suficientes para enfrentar la pandemia, nos tenemos que cuidar entre todos, evitar el contacto social, tenemos una complicación estructural. Hemos planteado algunos lugares de referencia para el coronavirus, por ejemplo el Hospital Militar (Zona Norte), Papa Francisco (Zona Sur).»

La Ministra también recalcó la idea de utilizar las escuelas como centro de internación «Nosotros lo que necesitamos es aumentar nuestra capacidad instalada en el sistema de salud, el Hospital Papa Francisco es un hospital relativamente nuevo de la provincia, que tiene la posibilidad de llevar 80 unidades terapia intensiva, no hay ningún lugar otro lugar en la provincia. El tema de la escuela, es para poner camas de segundo nivel de atención, por si algún paciente sin extremo peligro pero que si necesita un respirador e internado por coronavirus. De base, la provincia tiene un déficit de estructura de un 30% sin coronavirus.»

Por último la doctora comunicó que esta semana se hará una capacitación y llegarán los reactivos.

