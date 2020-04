Ante la gran congestión en las bocas de pago, propietarios explica detalles del servicio

En Cadena Máxima el titular de la franquicia Rapipago en el Valle de Lerna y Ciudad de Salta, Ángel Sangedolche en diálogo con Andrea Lazarte habló sobre el ritmo de trabajo que llevan adelante desde que se habilitó el DNU que posibilito la apertura de las oficinas de cobro. «La verdad es que estamos absolutamente desbordados producto de esta situación totalmente atípica que nos tomó por sorpresa. Creo que ni el ejecutivo más brillante de Rapipago en Buenos Aires se hubiera imaginado que esto iba a tomar las dimensiones a las que llegó».

Más allá de esta situación Sangedolche destacó el hecho de haber podido aplicar un plan de contingencia para dar agilidad y solución a la gente. «Si bien es cierto que en algunas sucursales al principio nos costó un poquito arrancar dado que nos encontró con la guardia baja. Estamos haciendo un esfuerzo impresionante para tratar de llevar una solución a la gente. Tenemos sucursales de distintas envergaduras, pero a pesar de esto hemos tenido que aplicar ciertas normas y el protocolo de distanciamiento, con lo cual no podemos habilitar el número de cajas en su totalidad», informó.

Dentro de este operativo destacó la colaboración de la Policía de la provincia quienes acompañan con su tarea de control y cuidado del cumplimiento del distanciamiento social. “De otra manera hubiera sido difícil poder cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes. Hemos tenido que organizar muchas cosas sobre la marcha para tratar de atender a todos los clientes de la mejor manera posible, eso implicó reforzar turnos de gente, tener que contratar guardia policial adicional y en algunas sucursales servicio de vigilancia privada», agregó.

Por otra agradeció también el apoyo recibido por parte de los intendentes del Valle de Lerma con quienes trabajan en conjunto para poder sacar adelante la situación. “No vamos a negar que los primeros días fueron caóticos, pero quiero agradecer públicamente a los jefes comunales que se pusieron la camiseta dándonos un apoyo importante en cuanto a la organización de las filas evitando las aglomeraciones. Se pusieron a disposición nuestra repartiendo alcohol en gel, ubicando sillas, se han organizado colas prioritarias para adultos mayores y gente de mayor riesgo, pero al tener un volumen tan grande de gente en tan poco tiempo y después de haber estado 15 días cerrado, es un poco difícil hacerle entender a la gente el gran esfuerzo que estamos haciendo».

En relación a la detección de personas que intentan sacar provecho de la situación Sangedolche lamentó que, «la viveza criolla, mal entendida no descansa nunca y hay gente que se dedicó a juntar facturas de todos los vecinos del barrio. Juntaban entre 20 a 25 facturas, por las que cobraban entre 30 y 100 pesos y luego iban a hacer fila a las 5 de la mañana con 30 boletas a pagar y eso ocasiona un problema a quienes están detrás esperando su turno. Un hecho que no es razonable más en un momento como este en el que hay que tratar de ser solidario, no está bueno que se le cobre a alguien por un servicio que es gratis», enfatizó y aseguro que se tomaron cartas en el asunto y por ello a todas aquellas personas que van con más de 4 o 5 facturas con distinto titular directamente se le avisa de entrada que no le podemos cobrar más de 5 facturas, «si detectamos alguna picardía les marcamos lo que se no se debe de hacer y en algunos casos hasta hemos pedido apoyo de la policía».

Finalmente y al ser consultado sobre el servicio diferenciado de cobro por débito y en algunos casos débito y efectivo, explicó que todas las sucursales del Valle de Lerma tienen el servicio de Rapipago y el servicio de cobranza de Edesa. «En el caso de las facturas de Edesa en todas las sucursales se recibe efectivo y débito mientras que en el resto de las facturas que entran mediante el servicio Rapipago únicamente las podemos cobrar por débito hasta la semana que viene. Esto se sucede debido a que el servicio bancario todavía no está habilitado a full y el transporte de caudales que tenemos contratado nos limita el movimiento de efectivo. Una variable que no podemos manejar nosotros, depende de la circunstancia actual en la que no tenemos habilitados los bancos y no podemos hacer movimiento de efectivo sin las condiciones de seguridad necesarias. Un servicio brindado exclusivamente por las empresas transportadoras de caudales. Con lo cual estamos limitados a que se vuelva a reestablecer el servicio bancario, que creemos que a mediados de la semana que viene se estaría resolviendo esta semana».

Escuchá la entrevista completa a continuación: