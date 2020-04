ATE/ Preocupados por la falta de pago de los organismos oficiales y las restricciones de los bancos

En diálogo con Andrea Lazarte el Secretario General de ATE, Juan Arroyo manifestó que hasta el momento no tenía información respecto de la toma de la municipalidad de Santa Victoria Este llevada adelante por trabajadores de esa dependencia. Señaló que el atraso en los sueldos en ocasiones se complica debido a los bancos e informó que hasta el momento el gobierno de la provincia no realizó los pagos correspondientes al mes de febrero debido a la situación sanitaria que se atraviesa por la Pandemia. «Lamentablemente en tesorería no está trabajando nadie y no se puede reclamar y ese es uno de los problemas. No es que esté defendiendo a la municipalidad pero todo pasa por transferencias o depósitos.»

Tras lo cual explicó que desde la institución que conduce se encuentran en la misma situación, «estamos en la misma situación, no podemos pagar farmacias, el IPS porque no nos pagaron. Además los bancos no nos dejan hacer extracciones ya que solo están atendiendo para pagar jubilaciones y esas cosas, el resto está todo paralizado». Arroyo lamentó la situación que va en perjuicio de todos los afiliados, «el afiliado nos dice que igual le están descontando pero lamentablemente es esta cadena en la que si gobierno no paga no podemos brindarle al afiliado el servicio esencial».

El Secretario gremial informó que a la fecha se encuentra en la búsqueda del diálogo con algún funcionario de la parte financieras de la provincia. «En algún momento creemos que esto se va a regularizar dado que en una reclamo realizado con anterioridad nos dijeron que iban a ver como achicaban la deuda porque son dos meses y es mucha plata.

Con respecto a los anuncios del Gobernador Gustavo Sáenz sobre la creación del #FondoSolidario, Arroyo manifestó que «hubiera sido lindo que empiece con la palabra voluntario, y no de la forma en que se hizo en cuanto a hablar de que se iba a descontar directamente. Sonó muy feo y nos llovieron las críticas de que no les toquen el salario. mucha gente tiene el sueldo comprometido y ni siquiera lo ven, entonces que les saquen entre un 10 y 15% iba a ser una catástrofe en cuanto a lo salarial, ya que venimos de cuatro años durísimos en cuanto a los salarios que nunca estuvieron a la altura de una canasta básica siquiera».

