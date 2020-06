Balduzzi «Urtubey sepultó al PJ»

En comunicación con Andrea Lazarte, la ex diputada Matilde Balduzzi, comentó sobre la asunción de Pablo Kosiner como presidente del PJ Salteño.

Tras la renuncia de Juan Manuel Urtubey como autoridad del PJ y la designación del cargo a Pablo Kosiner, muchos integrantes del partido no les cayó muy bien esto, como el caso de la ex diputada y gran referente del justicialismo salteño, Matilde Balduzzi, «No estoy de acuerdo porque el Congreso tiene que tratar la renuncia del ex presidente. Hay que llamar a elecciones y convocar a los afiliados a votar«.

Balduzzi explicó que esto no le hace bien al peronismo, ya que anteriormente con el cargo de Urtubey, se utilizó al PJ Salteño como sede de Alternativa Federal, sin importar el partido ni los afiliados. Sumado a que según Matilde, no se respetó la paridad en la designaciones de los cargos.

«No sé cómo eligieron a Kosiner, habla de peronismo militante y hoy tenemos a alguien que aprobó toda la gestión de Macri y fue candidato de Alternativa Federal, a mí se me caería la cara de la vergüenza. Hace 50 años que vivo el peronismo y es una ofensa ver lo que está pasando. Antes éramos una fuerza importante, hoy no sé qué somos, Urtubey sepultó al PJ«

Por último, Matilde agregó que el Justicialismo necesita abrir las puertas a los militantes que recorren los barrios y que tengan una capacidad de trabajar en la calle. «Hay militantes de los barrios que no se le da espacio, a varios no les gusta la alternancia y paridad. No les enseñamos nada a los jóvenes y a la nueva dirigencia».

