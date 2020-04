Bettina Romero: “Hemos armado una red solidaria para darle lucha al hambre y todo lo que está pasando»

En la tarde de Radiomanía tuvimos el agrado de hablar con la Intendenta Bettina Romero. Nos contó que actividades se están llevando a cabo desde el gobierno de la ciudad.

La intendenta se refirió a estas semanas como “clave” para que los gobiernos estén presentes y dijo que esta cuarentena evita los contagios pero aun así hay que asistir a nuestros adultos mayores. “Hemos armado una red solidaria para darle lucha al hambre y todo lo que está pasando. Nosotros estamos trabajando en articular y cumplir. Un tema clave es la alimentación y estar cerca de las familias y niños que están pasando un tiempo complicado”, dijo la intendenta.

Respecto a la cuarentena piensa que es muy difícil y cuesta por muchas razones, explicó: “Los más jóvenes dicen no me va a pasar nada. Los más grandes salen porque necesitan trabajar y algunos viven día a día”. También puso el ejemplo de cómo los países europeos no prestaban atención al virus, hasta que “se vieron golpeados”. Añadió que la Semana Santa no son vacaciones, que hay que quedarse en casa y que en estos días vio más circulación de gente que las semanas anteriores.

Como circuló en las últimas horas la cuarentena se extendería, pero la intendenta aseguró que se va a ir flexibilizando de acuerdo a las actividades. Agregó: “Tenemos que ser ordenados al salir, pero requiere mucha responsabilidad y ambición solidaria”. Aconsejó a los comerciantes ser más responsables a la hora de mantener las distancias, pedir que se entre con barbijo y que tengan alcohol en gel en las entradas. “Claramente el gobierno fija el camino, pero esto requiere mucho compromiso ciudadano”, explicó.

Respecto a la economía delas PyMEs, dijo: “Desde el primer día siempre hubo un diálogo permanente con las Cámaras de Comercio y de Turismo. Hemos tomado muchas medidas como posponer vencimientos”. Agregó también que las recaudaciones en las pequeñas empresas han caído y por eso se requiere una administración más eficiente.

En cuanto a su actividad diaria contó: “Tengo que supervisar y controlar, nosotros como gobierno no estamos de cuarentena. Estamos todos trabajando entonces es parte de esta dinámica diaria”. Contó que están poniendo principal énfasis a los barrios y familias más vulnerables de la provincia. Para finalizar dejó su mensaje a la sociedad: “Estén tranquilos, estamos trabajando y cumplan la cuarentena”