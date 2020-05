BROTE DENGUE/ Dr. Quiroz «No hay que mentirle a la gente, son al rededor de 70 casos de dengue en Güemes si contabilizan los nexos epidemiológicos más de 200»

En diálogo con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, a través del Movil con Ángel Teseira habló el Dr. Marcelo Quiroga, Jefe del Centro de Salud de Villa Tranquila de Gral. Güemes informó sobre los casos de Dengue en el municipio y alertó que para fines de mayo se espera el pico de de esta enfermedad.

«Hay un sub-registro, es decir que no se registran como realmente se están produciendo porque los profesionales médicos lo ponen en las planillas como síndrome de febril hasta que no se confirma en Salta», explicó el profesional y agregó que son los casos por nexos epidemiológicos no se están contabilizando. «Estamos viendo casos en embarazadas y niños. No hay que mentirle a la gente’‘, alertó y afimó que a la fecha en Güemes contabilizan al rededor de 70 casos, «pero se tienen que pedir los registros del hospital porque muchos profesionales no lo registran como Dengue», insistió.

Manifestó además que los brotes de esta enfermedad se dan cada 4 años y que en el 2016 hubo al rededor de 1000 casos. Es por ello que insiste en que para evitar la circulación de esta plaga, «se debería trabajar en conjunto tanto la parte sanitaria como la parte municipal, con los bloqueos, el descacharrado y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, hay hacer un trabajo articulado».

Insistiendo en que »el dengue llegó para quedarse», puso énfasis en el peligro que significa tener que esperar la confirmación de Salta para decir que es positivo, «hoy en Güemes se puede confirmar pero no se hace».

Para finalizar informó que se espera un brote para fines de Mayo y por esa razón instó a toda la comunidad güemense a no bajar los brazos. «Se necesitan mostrar la cantidad de casos reales para que la municipalidad trabaje correctamente».

Escuchá la entrevista completa a continuación: