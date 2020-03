Camacho: «Estamos estableciendo un plan de infraestructura en base a las urgencias de la gente»

En diálogo con «Todos y Todas» el Ministro de Infraestructura Sergio Camacho habló sobre la tarea que llevan adelante desde la cartera respecto del recorrido por el interior provincial. «Continuamos visitando cada municipio, dialogando con los intendentes y legisladores, fijando las prioridades del plan de obras. Esto nos va a permitir tener un plan dentro del contexto de crisis que vivimos, consensuado en base a las urgencias de la gente», indicó.

El funcionario afirmó que se trata de una política que responde a la instrucción del gobernador, «la de un gobierno presente con un plan de obras pública absolutamente federal con una fuerte impronta en lo social». Amplió además que través del recorrido por la provincia con cada uno de los secretarios que dependen del ministerio, en cada departamento a través del diálogo con los intendentes, diputados y concejales surge el planteo de las necesidad con vialidad, viviendas, obras publicas, Aguas del Norte, etc. «De ahí vamos sacando las prioridades. Está claro que el presupuesto no va a poder contener todas las necesidades de infraestructura de la provincia. La diferencia entre lo que hay y lo que se necesita es gigante desde todo punto de vista. Pero si son los intendentes y legisladores los que están en contacto con la gente y son ellos los que viven el día en cada lugar. Ese es un primer paso para tener una visión acaba de lo que hace falta en la provincia. El segundo es priorizarlas y tercero es que toda aquella obra que por su magnitud, monto o volumen no es posible ejecutarla por el presupuesto provincial, que seguro habrá una cuantas, tramitarlas ante el gobierno nacional con la capacidad de gestión del gobernador que el presupuesto nacional intervenga en esa área para tener mayor volumen de obras. Lo importante no es de que presupuesto sale sino que le llegue a la gente», destacó.

