Caso Lujan Peñalva y Yanina Nuesh: «A la justicia Salteña hay que rogarle para que trabajen»

En contacto con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, Marisa Peñalva, Tía de Lujan Peñalva y Yanina Nuesh, desde Estados Unidos, comentó como se lleva el caso en la actualidad.

»Van a ser 8 años en Julio, es mucho tiempo, no hay nada que justifique esta injusticia y yo me expreso a través de mi facebook, a mi me toca irme de donde estoy, en Estados Unidos, comentó.

Mi frustración es esto, la justicia Salteña es acostumbrarse a rogarle para que trabajen, lamentó.

»Las chicas no se suicidaron pero a la doctora Mukdsi no le quedo claro, hay un avance a cuenta gotas»

No hay diligencias, no hay interés, hemos tenido reuniones con el procurador, con el fiscal, hay investigadores pero no hay nada abocado al caso, alertó.

»De que nos sirve a nosotros si los asesinos siguen sueltos, como explicas que estos detectives hace 4 meses que están avocados a la causa y no hay informes, cuando mi familia con la información que nosotros hicimos a pulmón hemos encontrado más cosas»

No estamos pidiendo milagros, con los elementos que tienen en el expedientes ya podríamos tener a los asesinos tras las rejas hace mucho, alertó Marisa.

No hay voluntad, cuando encontraron a las chicas en 2012 había encubrimiento tanto de Urtubey hasta de policías. Tuvieron que cerrar el caso y me tuve que traer el expediente a Estados Unidos y cuando recibimos el informe de los expertos de EE.UU., había cambios.

Fuimos a conocer el laboratorio y no es ninguna ciencia, eso se saca desde el juzgado y eso se manda desde el correo y ellos hacen todos los estudios que tienen que hay que hacer, dijo en referencia al tema.

Explicó que no necesita promesas sin cumplir sino que se las lleve a cabo. Lo único que pide es que se realicen las pruebas de ADN en Estados Unidos sin muchas vueltas.

Si hay voluntad se hace de un día para el otro. Hemos agotado todas las fuentes en Argentina. Que la justicia de salta responda de una vez y respete los derechos humanos, finalizó.