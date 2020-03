CongelamientoDeAlquileres Biella: «La medida tomada por Fernández nos parece prudente»

En dialogo con Andrea Lazarte por Cadena Máxima el Presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (Cucis), Martín Biella, destacó y consideró positivas las medidas adoptadas por el Presidente Alberto Fernández en referencia a un posible congelamiento de tarifas por seis meses en los alquileres.

La propuesta que larga el ejecutivo nacional es, por un lado que no se actualicen las cuotas de los créditos hipotecarios y por otro lado que no se actualicen los alquileres, que no tienen nada que ver con no pagarlos, afirmó.

Hay propietarios que nos hablaron para tratar de buscar soluciones, hay una voluntad en los propietarios de sumarse, de seguir siendo solidario, comentó. Dijo que »Los avivados lo único que buscan es generan un conflicto social. Nosotros ya hemos vivido en la época del 2001 una crisis peor que esta. La gente tiene que acordarse que llegamos al trueque, nos recuperamos y salimos adelante», afirmó.

La medida de Fernández nos pareció muy prudente. En un contrato de locación que se termina, le corresponde hacerle una prorroga de seis meses y yo les aseguro que un buen propietario, le va dar la prorroga a su inquilino, le va a poner una vez más el hombro al país. Ahora cuando ya no quieren pagar por seis meses porque ´´se que no me van a desalojar´´ bueno, esa ya es la picardía, dijo Biella en referencia a la situación.

»Hay que acompañar esta situación social, este es el momento donde todos tenemos que poner el hombro, aquí va a haber que acompañar, dialogar y ponernos en marcha» acortó

»Realmente hay que respetar el derecho a la propiedad y hay que ser solidarios, siempre hay que proteger al más débil»

La gente que alquila tiene que estar tranquila, se va negociar y dialogar todo.

Las normas nacionales van a acompañar, hay que cuidar nuestra salud y quedarnos en casa, concluyó.