Del Frari: «No quiero ser parte de una situación que puede ser legal pero no ética»

De visita por el programa «Todos y Todas» Martín del Frari habló sobre las razones por las que presentó a la Senadora Nacional Nora Giménez su renuncia al cargo de asesor. Contó que días atrás tomó conocimiento de su designación pero no así de que el mismo listado no solo comprendía una cantidad enorme de asesores sino que además se trataba de familiares directos de legisladores de la Cámara Alta del Congreso.

«Cuando vimos el listado nos dimos con la sorpresa que no estaban los compañeros militantes del Partido de la Victoria, aquellos que trabajaron en las ultimas seis elecciones del Frente de Todos, sino que estaban los familiares directos», señaló. Tras lo cual citó dos ejemplos en primer lugar el caso de Eduardo «Chanchin» Leavy, hermano del Senador Sergio «Oso» Leavy, cuyo nombramiento de categoría 2 corresponde a un sueldo de 180 mil pesos. Otro ejemplo mencionado por el dirigente fue el caso de la esposa del Diputado Nacional Juan Ameri, nombrada como asesora del Senador Nacional con categoría 3 con un sueldo ascendiente a los 150 mil pesos y con viático para viajar al exterior.

Ante esta situación Del Frari manifestó que en reunión con compañeros de su equipo de trabajo que militan en el Partido de la Victoria empezaron a conversar sobre cuales eran los pasos a seguir. «La verdad que no quiero ser parte de una situación de esta manera, que si bien es legal pero no ética. Y me parece que habiendo decenas de compañeros del Partido de la Victoria y del Frente de Todos que están esperando sus designaciones, compañeros que han trabajado y mucho en los últimos años para que retorne el peronismo a un gobierno nacional y que no hayan encontrado respuestas, entonces me parece que no debería aceptar esa designación y menos en circunstancias en donde dentro de los listados están los familiares directos de senadores y diputados nacionales lo cual me parece un escándalo», afirmó.

