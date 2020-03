Denuncian la escasez de farmacias e información en los Valles Calchaquíes

En dialogo con «Lazarte’n por el mango», Ricardo Gallego, trabajador de prensa en Valle de Lerma alertó la situación en la que se encuentran habitantes de la zona. Manifestó que la situación del coronavirus encuentra a la comunidad Calchaquí en medio de un abandono y desinformación.

»No se están controlando las trafic de los turistas, los vecinos están denunciando con fotos, están pasando casas rodantes, sin el control de la policía, es algo grabe, anoche por ejemplo en la plaza de La Viña ya durmió una casa rodante con turistas franceses, la gente muy preocupada. En La Viña no hay farmacias, en Guachipas no hay farmacias y todo lo que se puede comprar de cosas preventivas se hace en negocios que no reciben la tarjeta social. Es muy complicada la situación’‘, aseguró sobre los vecinos que tienen que trasladarse hasta Coronel Moldes o El Carril y ahora no tienen transporte para comprar nada.

El periodista lamentó que las medidas de prevención e incluso aseguró que mucha de la información del Covid-19 no está llegando a la zona y lo poco que se conoce genera temor en la población.

Comentó también que »La gente esta preocupada porque es muy poca la información que llego de los medios y es mucho lo que hay de carencia de conocimiento de como tratar el virus y de como prevenir. No llega Internet, ni la radio en esos lugares, es preocupante saber como van a reaccionar ante esa información, la gente quedó con muchas dudas con el gobernador y se ha molestado muchísimo en las redes sociales».

No se ha hecho prevención del Dengue más allá del coronavirus, afirmó. »El dengue es una cosa que esta existiendo en la zona y hay que prevenir a la gente. Yo te hago una aclaración, ahí una tira de pan esta entre $20 y aquí en Guachipas esta a $40 porque aquí es un abuso de precios, no hay tarjeta social, no hay panaderías que abastezca la zona, son 1200 familias que están sufriendo, lamentablemente la gente que menos tiene es la que esta sufriendo más» concluyó.