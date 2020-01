Empleados piden la Intervención de la Cooperadora Asistencial

Así lo confirmó uno de los delegados, Jorge Guerrero, agregando que hasta el momento nadie se hace cargo de la situación de los empleados. El pedido se realizó a través de una nota tras no obtener respuestas concretas de la Municipalidad de Salta.

A días de quedar totalmente desfinanciada la Cooperadora Asistencial, los empleados continúan en la incertidumbre. En consecuencia, solicitaron al Gobierno de Salta que arbitre los medios necesarios para intervenir el organismo a fin de que se pueda cumplir los objetivos del mismo.

“Intentamos hablar y nos salió a atender Vilasecas que es de ceremonial, sabemos que somos empleados que no somos nadie, pero somos gente que se está por quedar sin trabajo, nos pareció una burla” indicó el delegado, Jorge Guerrero.

Además, Guerrero indicó que la situación de los empleados es crítica. “Tenemos el sueldo de este mes pero a partir de febrero ya no sabemos de quien dependemos, ya no hay plata para pagar sueldos. Hasta el viernes hay que desocupar el depósito del Parque Industrial donde trabajan 50 compañeros que quedarán sin trabajo” explicó.

Otras de las medidas será convocar a todos los concejales para mediar en la situación. “Queremos tratar de convocar a todos los concejales para que por medio de ellos solicitar una respuesta a la intendente y nos den una respuesta definitiva, o que nos digan que toda la solución la tiene que dar el gobernador” anunció el delegado.

Finalmente, solicitan que las respuestas sean presentadas por escrito ya que hasta el momento no tienen un canal de comunicación oficial y sienten que están al aire. “Sólo nos enteramos por los medios, queremos tratar de convocar a todos los concejales para ver si la intendente los recibe y nos dan una respuesta definitiva”.

Con presentación de la nota al gobernador Gustavo Sáenz y la convocatoria a concejales, empleados de la Cooperadora Asistencial esperan tener una respuesta más concreta acerca de fuente laboral.