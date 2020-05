En Rosario de Lerma a turista inglés le secuestran su bicicleta y se vió obligado a hacer cuarentena a la interperie»

De visita por el estudio de Cadena Máxima y en diálogo con Andrea Lazarte Paul Baume un joven ciclista oriundo de Inglaterra enumeró la serie de vicisitudes que viene atravesando luego de que el pasado 8 de abril en la localidad de Rosario de Lerma, efectivos policiales le secuestraran el rodado.

«Regresé a Salta el pasado 8 de marzo y por la pandemia tuve que improvisar un lugar para poder descansar ya que las instalaciones públicas como los camping estaban cerrados. Cuando regresé de San Antonio de los cobres la situación se volvió más complicada aún, ya que tuve que presentarme en la Comisaria de Campo Quijano donde las autoridades me controlaron, confirmando que no tenía síntomas, de hecho hasta el día de hoy no los tengo. No tenía donde ir y me vi en la necesidad de tener que armar mi carpa en medio de los descampados, al menos en esta etapa pude continuar con mi recorrido, ya que mi equipo, mi vida, allí tengo todo lo necesario para sobrevivir y continuar con mi recorrido por el mundo. Mis cosas pesan casi 40kg y sin la bicicleta no puedo moverme», contó el joven para quien nuestra provincia es un lugar fantástico.

Tras lo cual explicó que si bien es consciente de la gravedad que representa el coronavirus y en un esfuerzo por colaborar con las autoridades a la fecha cuenta con los registros de los reiterados controles de salubridad a los que se sometió, descartando todo síntoma compatible con COVID-19. «Ante la policía expliqué mi situación. Aprecio el profesionalismo de cada una de las jurisdicciones por las que pasé durante esta etapa, como es el caso de San Luis y Cerrillos, donde me comunicaron que entendían mi situación y dejaron que partiera ya que contaba con mi declaración de salubridad, y que era la prueba de que no representaba ningún peligro. Es por eso que me sorprendió que me quitaran el rodado en Rosario de Lerma».

Boume señaló que a pesar de exponer su estado de visitante extranjero, desde el secuestro de su movilidad no ha recibido ningún asistencia por parte de alguna autoridad gubernamental. «Ya hice como tres controles para mantener mis papeles al día. Sin embargo creo que desde el principio, lo ideal hubiera sido mantenerme aislado», expresó.

Para el joven inglés todo sucedió de forma improvisada, su bicicleta, valuada en más de 400 dólares está en la Comisaria San Jorge que corresponde a la jurisdicción de Rosario de Lerma. «No quiero quebrantar leyes ni decretos pero mi vida se encuentra estrechamente ligada a ella, me la sustrajeron el pasado 2 de abril y hasta el momento ninguna autoridad me ha dado una respuesta. Solamente me dijeron que regresara luego de 14 días, con una nueva declaración de salubridad y así podría recuperar mi bien. Sin embargo, luego de 17 días cuando retorne a la comisaría no quisieron entregarme nada, aduciendo que yo entendí todas las indicaciones mal. Tampoco me dijeron que debo hacer o a quien recurrir, inclusive me dieron a entender que había que esperar al final de la cuarentena global».

Sin explicaciones y sobre todo sin saber si su vehículo tiene algun tipo de deterioro, expresó con congoja que no posee ningún tipo de documento como prueba del operativo al que fue sometido. «No tengo ningún comprobante, no tengo nada escrito, no tengo nada en la mano que pruebe el secuestro de mi movilidad. Es difícil describir lo que siento, pero no me parece lógico. Confío en las autoridades creo que estan tratando de hacer lo mejor posible, pero creo que este es un procedimiento que no se hizo de modo correcto haciendo abuso de autoridad.

Llevo recorrido en toda mi vida 153 mil kilometros, de los cuales 57mil los he hecho con esta bicicleta», finalizó.

Escucha la nota completa acá: