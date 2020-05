Epidemiología informó cambios en los protocolos para repatriados

La Directora general de Coordinación Epidemológica, Griselda Rangeón, en comunicación con Andrea Lazarte, afirmó que no cree que vaya a haber circulación del virus en Rosario de Lerma, ya que las personas que fueron trasladadas a Rosario, fueron evaluadas y dieron negativo excepto el único caso conocido, pero que si se realizarán cambios en los protocolos de repatriados. No obstante, estos repatriados no volverán a sus casas, sino que realizarán el aislamiento en los lugares dispuestos por la provincia, en aquellos casos donde provengan de provincias que tengan circulación del virus.

«A los once les dio negativo, mientras que la mujer infectada no tuvo síntomas. Con criterio epidemiológico hemos determinado precozmente la circulación de virus en la provincia con las personas que vienen de lugares que tiene transmisión. Esas personas no se dan de alta de la cuarentena si no se dan las pruebas de laboratorio que determina que los pacientes tengan la enfermedad o no», explicó la doctora.

Rangeón afirmó también que las medidas protocolares adoptadas habilitan a aquellas personas que además deben firmar una declaración jurada donde informan que poseen un lugar adecuado para realizar el aislamiento social, «si la declaración jurada indica que tenía condiciones de vivienda y la gente local da consentimiento se trasladada. Entendemos que solicitaron el traslado por solidaridad para que pueda pasar la cuarentena entre sus afectos».

Por último, la Directora remarcó que hay pacientes asintomáticos que no cursan ningún síntoma, como es el caso de la paciente de Rosario de Lerma, «la enfermedad es nueva y es más que evidente que hay cambiar algún protocolo, debemos ser exhaustivos de notificar estos casos».

