En el programa #LaSartenPorElMango conversamos telefónicamente con la Licenciada y Gerente del Hospital de Campo Quijano en donde descartó la posibilidad de un supuesto caso positivo «La realidad es que nosotros no hemos tenido ningún caso sospechoso con síntomas o que haya sido internada por el momento. Sólo se trata de gente que está aislada por prevención porque ha ingresado al país ya sea como turista, o se fue a pasear al pueblo y volvió, por lo que se activó el protocolo. Hasta el momento no hemos tenido ninguno que manifieste ningún tipo de víctimas.» «En hogares son 8 la cantidad de personas que están aislados, lo que recomiendo a los hoteles es no recibir más a turistas, nos obligan acercar los hoteles y poner en cuarentena a todos los que están adentro. Es hora de que tomemos conciencia.» «Es muy difícil hacer pronósticos por saber si el pico del virus será en comienzos de abril, nosotros estamos preparados y planteándonos el peor escenario para estar justamente preparados.»

La Licenciada también habló sobre la salud mental de las personas que padezcan la cuarentena, dando a entender que es un tema muy importante y evitar el exceso de información sobre el virus y recalcar el peligro de las «fake news. «La cuarentena para algunas personas impacta en lo emocional de una manera significativa, de replantearnos la forma en la que venimos viviendo. Las personas que sufren de trastorno compulsivo a esas personas les incrementa el miedo generando ataques de pánico, lógicamente viene la depresión de sentirse impotente, de tener el negocio cerrado, de no poder las cosas. Y todo eso empieza a afectar en el ánimo de las personas.» «Hay que tratar de no engancharse tanto en las noticias, sino más bien de ver las medidas de lo que podemos hacer desde nuestro logar para prevenir, no ver noticias de cuestiones muy tristes para evitar la depresión y el pánico. La gente trate de ver cuál es la fuente de la información, no creer todo de lo que está en las redes sociales, todo genera terror a la gente.»