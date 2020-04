Escuela Técnica cerrillana podría ser usada como hospital de campaña por COVID- 19

El Director de la Escuela Pacto de Los Cerrillos, Hugo Zoa, estuvo en comunicación telefónica con Andrea Lazarte, donde comentó que por el momento, la escuela técnica no funciona como establecimiento para resguardo de pacientes afectados con Coronavirus, sin embargo funcionará como alojamiento de camas

«Lo único que autoricé fue de dejar 20 camas que no habían entrado en el hospital, hasta que no llegue la autorización por parte del Ministerio de Educación, no puedo considerar al lugar como establecimiento de posibles casos para internar, por ahora es un depósito de camas .Lo que si permití es ir mostrando el lugar a la gente del Hospital, el colegio, los baños para que vayan conociendo, pero por ahora no tengo ninguna autorización».

Zoa agregó también que están colaborando en la producción de máscaras faciales para luego después donarlas.

«Hicimos donación de máscaras faciales, fue iniciativa de una escuela del norte de oran y nos permitió a nosotros de poder colaborar y ayudar a las personas que están en permanentemente en contacto. Por ahora no necesitamos donaciones de elementos para realizar los protectores, nosotros compramos los mismos».

Por último, el Director comentó que la forma de educación hacia los alumnos se le está complicando, ya que no todos tienen la posibilidad de tener un dispositivo tecnológico para poder comunicarse virtualmente. «Esto nos agarró de repente y nos dimos cuenta que estamos atrasados con el tema de poder comunicarnos. Poder educar a los chicos en estos momentos, se complica un poco».

