«Esta crisis sanitaria, también es una crisis social y económica por ello tenemos que estar cerca de los más vulnerables»»

En diálogo con #LazarténPorElMango, mantuvimos una charla telefónica con la Intendente Bettina Romero, quien nos contó todo sobre el operativo que están realizando en la ciudad de Salta frente al Coronavirus. «Nos encontramos trabajando fuertemente desde hace una semana, con el comité de emergencia, medidas de restricción, control de espacios públicos, siempre pensando en Salta. Mi obligación es pensar a los vecinos, no en las noticias falsas que dan de mí.»

«Las medidas tomadas por el Presidente fueron muy acertadas, de alguna manera dan un impulso y hace tomar conciencia a las personas. Necesitamos que la gente empiece a tomar conciencia, solo los gobiernos somos los que estamos activos. El resto de las personas deben estar adentro en casa.»

«Se viene haciendo una campaña intensa de dengue, en focos infecciosos en distintos puntos de la ciudad, esto sigue continuando, hay un montón de gente trabajando, personal de limpieza, la ciudad está más limpia, se está cuidando al extremo. Comenzamos a desinfectar los hospitales, centros de salud, supermercados en todas sus veredas, es una implementación utilizada en muchas ciudades de Europa. Esto está en marcha y nos estamos preocupando para mantener la calma a la sociedad. No es momento para preocuparse por la licencia de conducir ni de los impuestos. He firmado para posponer todos los impuestos municipales. He enviado carta a Edesa, Gasnor y Aguas del Norte pidiendo lo mismo para evitar los cortes por falta de pago, para que los vecinos no se preocupen, vamos a ver qué responden. Es el momento de estar en casa.»

La Intendenta también recalco la atención y ayuda hacia las personas que están precarizadas y realizan sus trabajos en la vía pública «Nosotros sabemos que son muchas las mujeres que trabajan la informalidad, en ferias, en la pública y es esa la población más vulnerable, que hoy tiene mayor inseguridad en todo aspecto, he dado instrucciones a todo el gabinete para redoblar todos los esfuerzos y acompañemos a todo el equipo de desarrollo humano, la clave es estar cerca de los sectores más vulnerables. Hay un grupo de familias que no van a poder ganar en estos días, estamos armando un operativo para estas personas, lamentablemente la mitad de la población de la ciudad vive en estas condiciones. Nuestra población de riesgo son ellos, de la gente mayor que no posee PAMI ni cobertura social»

Por otro lado aclaró la situación de por qué se esta reduciendo la jornada de horarios con respecto al Mercado Cofruthos «Reducir horarios, implica a que se concentre una mayor cantidad de gente, he verificado que en Cofruthos se está cumpliendo la cantidad de gente que entra e ingresa, la reducida de horario se debe a la poca cantidad de empleados, a la falta de transporte público, es complejo, por los trabajadores, es un tema de habito que tendremos que ir cambiando, si tenemos un almacén cercano, tendremos que ir a ese. Nosotros estamos para facilitar la información y que todo se aplique bien.»

También Bettina dió a conocer sobre una plataforma nueva que se implementará proximamente, para favorecer la movilidad de aquellas personas que no pueden realizar sus trámites diarios dentro de su casa y que no pueden salir, especialmente para las personas mayores. «Uno tiene que replicar las medidas que fueron acertadas en Europa. Estamos planeando una plataforma que se va a lanzar en estos días para aquellas personas mayores que no puedan realizar sus gestiones diarias.»

Por último, la Intendenta de la ciudad puso a disposición el número telefónico para que la comunidad pueda realizar sus reclamos. Evitó hablar sobre aquellas noticias falsas de que estuviera ausente y recalcó la unidad y fuerza, tanto en provincia como nación, que estamos teniendo funcionarios y la ciudadanía en común.

«El número 105 es para temas de protección ciudadana para realizar denuncias, todo el equipo municipal está trabajando y sacando dudas. Nosotros vamos a seguir continuando la lucha contra el dengue, no sólo el verano.

La verdad es que no voy a hablar de otro poder de la provincia, lo que estoy viendo a nivel provincia y nacional, seriedad, dejar de lado un montón de grietas y divisiones, he recibido mensajes de ex diputados, diputados de otros partidos mostrando preocupación, y eso da esperanza a que podemos salir todos juntos de ésta, estoy orgullosa de cómo estamos organizando esto.»

Escuchá la entrevista completa a continuación: