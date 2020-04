Estudiantes salteños varados en La Rioja piden donaciones

En la tarde de Radiomanía hablamos con Camila Villalpando, estudiante de medicina en la universidad Barceló de la provincia de La Rioja. Nos contó cómo están pasando el aislamiento estudiantes salteños que no pueden volver de La Rioja.

El aislamiento ha dejado sin recursos a muchas personas, este es el caso de estudiantes salteños que no pueden volver de La Rioja. Camila Villalpando, contó que hay muchos jóvenes que no tienen alimentos ni plata, ya que algunos de sus padres no tienen trabajo fijo o no han podido hacerles depósitos.

La estudiante manifestó: “Mandamos notas a personas políticas de La Rioja y no recibimos respuesta porque ayudan a los riojanos”. Por otro lado contó que la única ayuda que recibieron de Salta es que manden un colectivo, pero esto tiene una condición y es que el boleto les cuesta $3.500. El problema es que algunos jóvenes no pueden cubrir ni siquiera la comida. Por esto Camila y dos amigas más, se han puesto a hacer una labor solidaria. Piden donaciones ya sea de alimentos o dinero, para ayudar a esos jóvenes.

Contó que con lo que lograron juntar de mercadería armaron 25 bolsones, pero su preocupación es que mientras más se difunde esta noticia, van saliendo a la luz más chicos que necesitan ayuda. Dijo que son entre 20 y 30 personas las que desean volver a Salta y resaltó que hay muchos casos en que están en peores condiciones en Salta que en La Rioja, así que los padres prefieren que se queden estudiando.

Por otro lado contó que tuvo compañeros que se infectaron con Dengue, pero como los hospitales están colapsados los internaban por un día y les daban el alta para internar a otros. Sumó que cuando sus padres los quisieron ir a buscar de esta provincia no los dejaron pasar. También manifestó por el incumplimiento del aislamiento en La Rioja, afirmó que la gente “anda igual afuera”.

“Cualquier tipo de ayuda es buena. Hay gente que puede saber de algún transporte que nos pueda traer mercadería, no me gusta pedir plata pero es la única forma que encuentro”, finalizó Camila Villalpando.

Si querés colaborar te podes contactar con Camila a su Instagram: cami_villalba149 o a su número telefónico: 3875923839.

Podés escuchar la entrevista entera acá: