Evaluaron los motivos de consulta telefónica de las personas en el marco de la pandemia de coronavirus

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los motivos de consulta más frecuentes en el servicio telefónico de apoyo y contención psicológica instrumentado por el Organismo para personas afectadas por la situación sanitaria y social derivada de la pandemia de coronavirus.

Las consultas más frecuentes están relacionadas con el miedo, la soledad, la ansiedad, la frustración, la inestabilidad, el enojo y también con la contención por violencia de género.

La secretaria de Salud Mental y Adicciones, Irma Silva, afirmó que es interesante analizar la frustración. “La gente se pregunta ¿por qué tiene que pasarnos esto?, ¿por qué no podemos hacer las mismas cosas de siempre? Conceptualmente podemos definirlo como la sensación de pérdida de libertad. Por ejemplo, las personas quieren salir, pero no pueden. Esto no es fácil, pero debemos intentarlo”, dijo.

La funcionaria también destacó que la sensación de enojo hace ver las cosas como injustas e inmerecidas. Asimismo, dijo que “el miedo se propaga más rápido que el propio virus. Cuando las emociones no son gestionadas como corresponde, se reacciona de manera irracional”.

La línea telefónica de acompañamiento y ayuda psicológica continúa funcionando las 24 horas para toda persona que quiera consultar algún aspecto emocional. El servicio es gratuito y está disponible a través del número 3875172782, para llamadas de voz o vía Whats App. Allí atienden psicólogos voluntarios con experiencia en la temática.

Silva dijo que una pauta positiva para atravesar el aislamiento social preventivo y obligatorio es pensar en que esta situación no es permanente, que retomaremos nuestra vida habitual lo antes posible, que es cuestión de tiempo y que, a pesar de la incertidumbre, es importante recordar que la pandemia tiene un fin.

Encuesta

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones está realizando una encuesta en redes sociales denominada “COVID-19 ¿cómo está viviendo la situación actual?”. En ella se invita a responder una serie de preguntas sobre cómo impacta la situación en la persona que participa en el relevamiento.

La encuesta está destinada a mayores de 18 años de la provincia de Salta, para conocer el impacto psicosocial y económico ante la pandemia por coronavirus. “Es impresionante la cantidad de aceptación y participación que ha tenido”, afirmó Irma Silva.

La encuesta es voluntaria, anónima, personal, confidencial y está formulada con preguntas relacionadas a aspectos personales, sociales, familiares, laborales y comunitarios.

Para acceder al formulario, se debe ingresar en: https://forms.gle/rFTMky7YT7iGAsbV7

Asistencia a distancia

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones adecuó los servicios de asistencia terapéutica a usuarios de los dispositivos de rehabilitación al contexto sanitario actual.

En ese sentido, Irma Silva informó que la asistencia ambulatoria a personas con consumos problemáticos se realiza a distancia, para no discontinuar los tratamientos.

Los usuarios del Centro de Integración y Tratamiento (CEDIT) de Aniceto Latorre 1150, continúan recibiendo tratamiento interdisciplinario en el Centro Provincial de Rehabilitación Física, ubicado en Adolfo Güemes 640.

Allí se continúa el tratamiento residencial, de acuerdo con el protocolo terapéutico para el proceso de recuperación y con las medidas de prevención correspondientes a la situación de emergencia por coronavirus.

El Grupo Interdisciplinario de Abordaje Familiar en episodios de intento de suicidio o episodios de suicidio (GUIAF), continúa atendiendo telefónicamente a través de los números 0387 4373106 o 4373238, en el horario de 8 a 14.

