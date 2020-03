Fernando Ruarte: «Una mala elección no significa que todo el FRENTE DE TODOS este derrumbado»

En un diálogo telefónico con «Todos y todas» el Concejal Fernando Ruarte, hizo un análisis de como se vive en la provincia el protocolo de #Coronavirus. Además habló sobre la situación actual en la que se encuentran los miembros de FRENTE DE TODOS.

«Esta epidemia mundial nos esta tomando a todos por sorpresa, si ya teníamos una crisis para levantar al país imagínense lo que está afectando a las familias que viven el día a día. Si bien hay que tener cuidado, precaución, prevención, no hay que generar caos, he visto muchos medios de buenos aires que informan de esa forma y no es la manera, hay que prevenir pero no generar eso. Hay mucha gente que le gusta general caos y esta contenta que a todos nos vaya mal. Se nota sobre todo la falta de solidaridad que tienen muchas acá, en Argentina, el: ¨Yo me salvo solo, sálvese quien pueda¨ y por más que te compres todos los alcohol en gel, todos los papel higiénicos, si a tu vecino lo dejas sin nada te vas a contagiar igual» dijo, en referencia al #coronavirus.

En cuanto las internas en el FRENTE DE TODOS dijo que »Una mala elección no significa que todo el frente este derrumbado y hay que reconstruir el frente. Es complicada la situación de FRENTE DE TODOS, pienso que hay que contener a los militantes, entiendo las molestias de varios sectores, no se ha abierto el juego como tiene que ser, hoy tenemos que tener un frente de todos que se este reconstruyendo y no estas peleas que nos hace quedar mal».

Estamos tratando de sumar gente que nos apoye a nivel nacional, tenemos un gobierno que esta tomando medidas para los trabajadores y necesitamos que en la provincia se adecue a lo mismo, no va a ser fácil salir de esto y pedimos a los compañeros que nos apoye a que no nos siga ganando el macrismo. Necesitamos la voluntad de todos los compañeros, una voluntad colectiva, afirmó.

Por otra parte explicó que »Hay que seguir militando, voy a apuntar como siempre apunte al frente de todos, a que no se abran a estas grietas internas y si van a encontrar una palabra mía va a ser unidad. Hay que trabajar y construir es la única manera. La cuestión es volver a rearmar el FRENTE DE TODOS que esta disperso y hacer llamados, esas es una de mis tareas, que se encuentren y si hay que decirnos las cosas en la cara, la decimos».