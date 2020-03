GasoductoNEA #Aguaray «La que se robaron no la cuentan… la pesan»

Lo dijo el periodista Kimón Demitrópulos en diálogo con #TodosyTodas respecto del descubrimiento del millonario robo de caños en la localidad de Aguaray. «Es cierto que tanto en Aguaray, Tartagal y en muchos de esos parajes hay un montón de caños que están lamentablemente tirados al costado de la ruta. Lo que llamó la atención es que se empezaron a ver camiones que estaban trasladando los caños que tienen de 10 a 12 metros de largo, muy grandes y muy específicos para el gasoducto», afirmó.

Siguiendo con el relato el periodista agregó que a las pocas horas de conocida la noticia, fueron detenidos dos camiones que estaban autorizados por el Intendente Prado. «Una cosa insólita ya que el intendente no podía disponer de los caños, hasta ahí era una noticia más del montón del interior donde intendentes se hacen propio maquinarias, vehículos oficiales, que no nos sorprenden porque son noticias casi cotidianas. Pero cuando de repente te pones a hacer número te das cuenta que cada caño puesto cuesta 13.000 dolares y que multiplicado por 2500 caños el resultado es que, se robaron 32 millones de dólares en cañerías. La que se robaron no la cuentan, la pesan, a ese nivel. 32 millones de dólares que el intendente con total impunidad miente que fue autorizado por el Ministerio de Ambiente de la Nación, miente que tiene potestad sobre esa obra pública nacional. 32 millones de dólares que se los dio a una empresa que no tiene ningún tipo de antecedentes en obra pública».

Escuchá la entrevista completa a continuación: