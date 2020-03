Ibarra: “No es bueno hacer autobombo, lo importante es trabajar”

En #LazartenPorElMango el senador de Guachipas, José Ibarra aseguró que la situación sanitaria ha trastocado drásticamente la forma de trabajo pero destacó las atinadas medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional y Provincial. En este sentido manifestó que se encuentra en constante comunicación con autoridades provinciales y de los hospitales de la zona, no así con el jefe comunal del municipio de Guachipas. “No es bueno hacer autobomba, lo importante es trabajar” precisó.

»El tema de los sobreprecios en Guachipas no me parece justo, no me parece que se estén aprovechando de esta situación y de la necesidad de la gente»

»Mientras las personas tengan la conciencia tranquila de que están trabajando esta todo bien. Siempre a disposición de la comunidad, entiendo la necesidad de la gente, aquí no estoy en campaña política, son momentos que considero en que tengo que trabajar y estoy a disposición de la ciudadanía y las instituciones, obviamente trabajar en proyectos de obras que lleguen a Guachipas y también trabajar para la provincia, afirmó.

«Tenemos un gobernador capacitado para hacerle frente a la situación. Este es el mejor momento de callarse un poco la boca y hacer más» dijo en referencia al tema.

Por otro lado dijo que »Lo que queda es acompañar a que la gente se quede en sus domicilios y tratemos de pasar esto que no es nada fácil, ni muchos menos cuando hay ancianos enfermos o niños».

Un 70% de las personas que vive el día al día son las que hay que asistir, es gente que vive del momento, lo único que piden es para comer. Lo que se le va a dar va a ser destinado para alimentos, no para otra cosa, aseguró Ibarra.

»Y como dijo el presidente, esto es un día a día, unidos, tratar de cumplir con el compromiso de todos, quedarnos en familia, esto va ser más llevadero y con responsabilidad» finalizó.