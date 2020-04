Ivetich: Queremos llegar a mil bolsones para los vecinos de Chicoana

En diálogo con «Lazarte’n por el mango» El intendente de Chicoana, Esteban Ivetich informó como se llevan a cabo las actividades en el municipio ante la pandemia mundial. «Estamos tratando de seguir sumando acciones positivas para el día a día. Tratamos de ser lo más asertivos posibles», comentó.

El jefe comunal informó que recibieron módulos de Nación, los que desde la semana pasada se están repartiendo a la gente en Chicoana. «La primera medida que tomamos fue darle a personas que no tienen ningún beneficio. Pusimos los ojos en quienes hoy en día no pueden trabajar. Tratamos de sumarnos a todo lo que el gobierno nacional pueda aportar. El gabinete aquí no ha descansado, ha trabajado todo el día, todos los días. En el caso particular de Chicoana, ya fueron dos tandas de 200 bolsones cada una y nosotros sumamos 400 más y queremos llegar a 1000″.

Por otra parte Ivetich señaló además que en este medio mes al no haber mucha recaudación se avisora un abril crítico. »Esperemos que las medidas de las provincias lleguen a los municipios que en definitiva somos lo que estamos poniéndole el pecho. Hoy por hoy en el interior de la provincia muchos intendentes están esperando ver cual va a ser el sustento económico que vamos a tener», alarmó.

Sobre la medida tomada por el Presidente respecto del control de precios señaló que en Chicoana ya se está trabajando con Defensa del Consumidor para denunciar los abusos y explicó que “quizás a diferencia de lo que hacen otros, las denuncias se hacen sobre los mayoristas, una vez que se constata que el proveedor es el que ha aumentado los precios”.

Por otro lado habló sobre la suba de los precios y dijo que es algo incontrolable, que si saben de abusos de precio no duden en denunciar.

Para finalizar habló sobre los controles y turistas en el municipio. Comentó que están tratando de controlar todo. Se encontraron turistas que están desde hace un tiempo y quedaron varados en Argentina pero se hicieron los chequeos correspondientes. Los controles están siendo más exigentes.

