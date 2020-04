Jardines maternales piden ayuda al gobierno para evitar cierres

A medida que avanza la cuarentena son más los sectores que se ven afectados a nivel económico en nuestra provincia, uno de ellos es el de los docentes de Pre jardines y Jardines maternales quienes a la fecha se han visto en la necesidad de elevar un petitorio de asistencia al Gobierno provincial.

Mónica Cardozo, Directora del “Jardín del Sol” en diálogo con Andrea Lazarte manifestó su preocupación por la situación ya que, al no depender del Consejo Federal de Educación no cuentan con ningún tipo de subvención del Estado, ningún tipo de subsidio. “Dependemos de las cuotas de los papás. Es entendible que esta situación nos atraviesa a todos y hay padres que tal vez en este momento no pueden poner como prioridad el abonar la cuota del jardín y eso nos perjudica porque no alcanzamos a pagar los sueldos, como así también alquileres e impuestos y demás costos fijos que tiene una institución educativa. Inclusive nuestras docentes al estar registradas en relación de dependencia no han podido acceder al beneficio del Bono IFE “, explicó.

Cardozo señaló que alarmadas por la situación un grupo de aproximadamente 25 Directoras se reunieron con el fin de realizar un petitorio al Gobernador Sáenz y demás autoridades provinciales solicitando la asistencia para poder subsistir. “Somos jardines que en algunos casos contamos con muchísimos años de trayectoria y con esta crisis nos vemos con el temor de cerrar nuestras puertas después de tantos años de sacrificios en pos de la niñez. Es un ciclo muy necesario y por el cual nos encontrábamos alegres de que sea entendido como tal donde trabajamos con un equipo docente y una planificación y no como una simple guardería. Estamos trabajando juntas porque queremos ser escuchadas y que nos tengan en cuenta, ya que somos otra parte golpeada de la sociedad”.

La docente informó que en los próximos días se concretará el envío de una nota formal al gobernador de la provincia de manera de acceder a alguna entrevista para lograr respuestas a su problemática. Dado que la relación con el Consejo de Educación con los jardines maternales es muy restringida, “nosotras no dependemos de enseñanza privada y es como si no estuviéramos avalados por ellos. Lamentablemente no todos los jardines tuvimos la posibilidad de acceder al Consejo de Enseñanza Privada de Salta, entonces siendo esta nuestra situación en la que solo estamos habilitados municipalmente, no tenemos quien nos respalde en esta labor económica”, finalizó.