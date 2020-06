Kira: “Estamos preparados con muchos bares y restoranes, a algunos les sirve y a otros no”

En la tarde de Radiomanía nos comunicamos con Eduardo Kira, Presidente de la Cámara de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Salta. Nos contó como avanzará el sector a partir del anuncio de la etapa de distanciamiento social.

Ayer el gobernador de Salta anunció que se va a aprobar el turismo interno. Por su parte Kira contó que están agradecidos y llamó a no olvidarse que Salta fue pionera de la apertura de los locales gastronómicos. “Empezamos de una manera que no dejo conforme a muchos, era un tómalo o déjalo y afortunadamente hemos logrado sacar ese horario que era hasta las 20”.

Además agrego que es necesaria la reactivación de este sector, ya que hay mucha gente que por trabajo debe pasar por Salta. Y muchas veces se ven obligadas a comer y hasta a pasar noche en la provincia. Advirtió que no todos los locales van a abrir y que a algunos les va a favorecer y a otros no. “Estamos preparados con muchos bares y restoranes, a algunos les sirve y a otros no”, dijo. Explicó que de a poco la gente se va a ir adaptando a esta nueva normalidad, siguiendo los protocolos y pensando nuevas funcionalidades. “Nos vamos a ir acostumbrando a una nueva normalidad”, sumó.

En cuanto a los hoteles remarcó que cada uno tiene su función. Algunos se va a abrir para atender el turismo interno y otros van a seguir alojando a los repatriados. “La gente que viene a Salta tiene que cumplir la cuarentena en el hotel que les toco o en el que quieran pagar”, agregó.

Como se sabe se va a extender el horario de los locales gastronómicos. Una ayuda para los artistas sería permitirle hacer actuaciones en los bares o restaurantes. Ante esto Kira respondió: “Mientras se cumpla el protocolo no tendría que haber problema”. Remarcó que hay una necesidad urgente de reactivar la economía y dejar que la gente trabaje. “Lo más importante es la salud, pero cumpliendo los protocolos, no sé porque no tendrían que actuar”, añadió.

Sobre las posibilidades de que se juegue fútbol profesional en la provincia, opinó que le encantaría pero no tiene mucho conocimiento. “Lo veo como un posible, no soy un erudito, solamente soy hincha”, explicó.

Finalmente aclaró que Orán y Aguaray son los únicos lugares que están cerrados dentro de la provincia. Por lo tanto no están habilitados para ejercer el turismo interno. Quienes viven en estas dos localidades no podrán salir y en estos lugares no se debe permitir el ingreso de gente.

Podes escuchar la entrevista entera acá: