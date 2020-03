Kripper: “Estamos haciendo efectivo el decreto de retrotraer los precios al día 6 de marzo”

En la tarde de Radiomanía tuvimos un diálogo telefónico con Nicolás Kripper, Secretario de Protección Ciudadana. Nos habló sobre los operativos para el control de los precios en los comercios salteños.

Kripper nos contó que la función que están cumpliendo es muy específica e importante. Se basó en el decreto presidencial y dijo: “estamos haciendo efectivo el decreto de retrotraer los precios al día 6 de marzo”. Agregó también que ellos están abocados a cuidar el bolsillo de los vecinos y que se necesita la buena fe de los comerciantes. “Hay que entender que es una situación extraordinaria y que requiere buen comportamiento”, dijo.

Respecto a las denuncias que reciben de los vecinos, contó: “son muchísimos los negocios que vamos recorriendo y es una infinidad de denuncias. Alrededor de 380 llamados de 12 a 18 hs, estamos cerca de los 1000 llamados diarios. Estamos encontrando que son muchos el negocios que no cumplen con esta expectativa moral en estas situaciones tan complejas”.

La carne es uno de los alimentos con más demanda, respecto a eso dijo: “controlamos dos frigoríficos hoy, hemos controlado no solo precios sino también lo que son las medidas de higiene que exige la ordenanza y con respecto a la situación de covid-19 a través del decreto presidencial”. Dijo también que no solo iban a controlar que los comercios cuenten con la protección necesaria, sino que lo van a hacer con mayor agudeza para que quienes compren se sientan seguros.

Señaló también que por ahora no han controlado el rubro farmacias, pero si asistieron a una ortopedia y encontraron precios que hasta se duplicaban. Por otro lado dijo: “queremos apelar a aquellos que no entienden el sentido de solidaridad, no cumplen las ordenes emitidas por el gobierno nacional. Esto no es capricho, esto es una medida propia para cuidarnos a todos”.

Por último dijo que iban a controlar que los comercios cierren a las 20hs, en caso de no cumplir se procederá a la clausura, hasta que los precios se retrotraigan. Así también brindo el número para realizar denuncias a comercios que nos respeten las normas, que es el 105, cabe destacar que es una línea gratuita.

Para cerrar dejó este mensaje: “necesitamos que cada uno cumpla este rol que tenemos. A los funcionarios no toca cuidarlos a ustedes y los que no deben salir les toca quedarse en casa”

Escucha la entrevista completa en el siguiente audio: