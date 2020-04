La falta de uso de internet para pagar cuentas complica la cuarentena

En diálogo con Andrea Lazarte en Cadena Máxima, el Dr Juan José Esteban, Gerente del Hospital del Milagro, habló sobre la activación de protocolo por COVID-19 en horas de la tarde de ayer lunes, explicó que a partir de las 18hs se activó nuevamente el protocolo para tres pacientes, uno de ellos golondrinas que se encontraba en cuarentena en un hotel de zona céntrica. Y los otros casos correspondían a dos hermanas de 37 y 25 años de las cuales una tenía como nexo el ser empleada del Sanatorio los Altos, teniendo estrecho contacto con las personas que estaban internadas y dieron positivo en ese sanatorio. “Ambas fueron trasladadas a la guardia de nuestro hospital y quedaron aisladas en forma conjunta con el otro paciente de 28 años. Se realizó el virocult para los tres pacientes y ahora nos encontraos a la espera de los resultados para COVID-19”, expresó y a su vez destacó que las cuatro muestras procesadas en el día de ayer dieron todas negativas.

Consultado sobre la situación en general de la provincia frente a la #Pandemia, Esteban aclaró que por un lado es positivo el hecho de que, “Salta lleva 14 días sin casos positivos, una de las provincias con el menor número de contagiados y con una curva aplanada, motivo por el cual la circulación viral comunitaria todavía no se dio y los tres casos positivos son importados”. Mientras que por otro lado lamento que “la sociedad salteña sea muy poco organizada y que no usa los servicios de internet. Pudiendo aprovechar este recurso prefieren agolparse en rapipagos y en bancos donde hay colas de 3 o 6 cuadras, la gente apilada sin respetar la distancia comunitaria obligatoria. Evidentemente el Señor nos está protegiendo porque no se puede creer que a este momento después de un viernes en el que ha sido tremenda la afluencia de gente en centro, micro y macro centro hoy no tengamos circulación viral. El Dr Esteban hizo hincapié en que cada persona puesta en la calle es un receptor viral y un transmisor de primera línea. Esa es la realidad y ahora tenemos que esperar a ver qué nos puede pasar”.

Escuchá la entrevista completa a continuación: