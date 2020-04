Las bajas en las compañías de seguros es del 30%

En contacto con Andrea Lazarte, María Alberto, Productora asesora de seguros habló sobre como se lleva a cabo la situación en este sector y la baja de los servicios.

»Lo más importante es la salud» aseguró.

Nosotros como asesores de seguros dependemos mucho de una producción mensual para tener nuestros ingresos y comisiones todos los meses, comentó.

»Yo a mis clientes le doy una solución de manera virtual pero en el Valle De Lerma la gente no esta acostumbrada a esta tecnología y sabemos que los medios de pagos como Rapipago y Pago Fácil no están recibiendo efectivo y esto no esta afectando a todos pero no estamos manejando» dijo en referencia al tema.

María comentó que con sus clientes trabaja de una manera amena y siempre esta en contacto. El concejo para todos es que se contacten con sus asesores de confianza porque seguramente ellos les van a dar soluciones.

Las bajas van a ocurrir en la provincia y en todo el país. La mejor opción es pagar por medios electrónicos, afirmó.

Pero en el interior todavía la gente no tiene la cultura de pagar de esa forma, es el 10% de la gente que se acostumbra a pagar de esta forma y el resto lo hace en efectivo, alertó.

»Te puedo apostar que más de un 30% de bajas van a sufrir todas las compañías de seguros»

Hay que tener cuidado y hacer lo que nos dice las personas que saben y están en esto, finalizó.