Los artistas frente a dos crisis: el Coronavirus y su situación económica

En la tarde de Radiomanía tuvimos una comunicación telefónica con Luis Quinteros, artista salteño más conocido como “Echenbirra” o “El Hincha Pankeke”. Nos contó cómo golpea la cuarentena a los artistas.

El Coronavirus ha causado grandes problemas a nivel económico. Muchos rubros se vieron afectados, como ser el de los artistas. Al respecto Luis Quinteros dijo: “No sé como vamos a salir, pero bueno que sea con una sonrisa”. Este artista como muchos otros viven del día a día y por eso se le ocurrió escribir una carta por redes sociales al gobernador Gustavo Sáenz. La finalidad es pedir que se cree un plan que ayude a los artistas que están impedidos de trabajar.

Debido a esta necesidad que está pasando Luis y muchos de sus colegas, él se contactó con los Concejales José García y Ariel Flores, ambos artistas y con la Intendenta Bettina Romero. Los funcionarios “le dieron una mano” y elevaron un proyecto para ayudar con bolsones de comida a todos aquellos artistas que lo precisen. “Echenbirras” alegó que no piden 10.000 pesos extra del país, solamente piden alimentos para aquellos que no tienen.

Entre otras cosas nos contó la situación que le toca vivir a un colega. Durante la semana les llegó un mensaje a un grupo de whatsapp, diciendo que este artista no tenía para comer, solamente hacía una comida al día o un té y que ahora “estaba viendo” que hacer para que no le corten la luz. Luis se manifestó y dijo: “¿Sabes lo que me da bronca? No veo a los indios Godoy, Olmedo, Urtubey o Romero sacar una cadena de favores, y ayudar a gente que realmente necesita”.

Por otro lado contó que él y muchos otros artistas participan en festivales para la sociedad y ahora cuando “se da vuelta la tortilla” los han dejado de lado. Recalcó que hay que ser solidario con el que lo necesita. Brindó dos números de Whatsapp para quienes quieran colaborar o contactarse con él: 3875971897- 3875337466. Para finalizar hizo referencia a sus compañeros: “Cuando ellos estén bien y les sobre un poco de agua en la copa, ahí recién tomaremos nosotros”.

Podés escuchar la entrevista entera acá: