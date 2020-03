Los artistas salteños te dicen #MeQuedoEnCasa

En Radiomania hablamos con “Kike” Teruel y el “Colo” Vasconcellos, músicos salteños. Nos contaron como afrontan la cuarentena.

El Coronavirus es un tema que nos compete a todos, así también la cuarentena. El “Colo” nos dijo: “Estoy aprovechando los momentos de tiempos largos para escuchar música, para seguir formándome de los discos. Aprovechando para estar con la familia. Algunas veces los viajes no dan mucho tiempo”

Habló sobre reforzar los lazos familiares y nos contó: justamente estábamos jugando con mi hijo e hicimos una pausa. A mí me da vida, conectarme con el lazo familiar y más en estos momentos”.

Respecto al cumplimento de la cuarentena agrego: “creo que tanto yo como mis compañeros nos unimos a esta causa, siempre tratamos de verla como la oportunidad de tener una aprendizaje todos juntos, como provincia como país”.

Hablando sobre la cuarentena, por otro lado, “Kike” nos contó: “viviéndola con la seriedad del caso sin pánico ni exagerando, solamente cumpliendo con lo que han pedido. Por suerte lo puedo cumplir porque hay gente que no lo puede cumplir. Gente que se gana la vida en la calle, casos en los que nos podes quedarte sentado en la casa”.

Expreso también su idea de solidaridad: “esperemos que entre nosotros no ayudemos, no andar “buchoneando” sino ayudarnos entre nosotros. Hay que tratar de evitar a los que deliberadamente no cumplen las normas. Es gente que hace daño no sé si queriendo o no queriendo”. Por otro lado remarco: “somos testigos de algo histórico. Hay que tomarlo así, cambiar la rutina de vida. Pase el tiempo que pase, después vamos a tener miedo de viajar de hacer juntadas. A esto hay que captarlo porque cuando la naturaleza habla, hay que atenderla”.

“Vamos a salir adelante, seguro, como siempre los argentinos”. Finalizó.

Escucha las entrevistas en los siguientes audios:

👉🎙En Radiomanía, dialogamos con el Color Vasconcellos del Grupo AHYRE🎙👈 Posted by Cadena Máxima on Friday, March 20, 2020