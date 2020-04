Los bancos no colaboran y el panorama a futuro es desolador

La situación de los comerciantes salteños, a causa de la cuarentena obligatoria, es muy preocupante y así lo hizo saber Daniel Betzel, Presidente de La Cámara de Comercio e Industria de Salta, en comunicación telefónica con Andrea Lazarte. «Hace 30 días que estamos inactivos, hay muchos comerciantes desesperados, los cheques les llegan y no pueden pagar. No podemos quebrar el sostén de una nación, que es la economía. Por eso es que rogamos una salida paulatina, por lo menos de hacer ventas online o de poder abrir los comercios con el personal reducido.»

Betzel también sostuvo la ausencia y falta de ayuda por parte de los bancos hacia los trabajadores. «A través de una encuesta, percibí que los bancos nos dieron la espalda, muchos comerciantes me dijeron que no tenían dinero en caja, no tenemos ninguna respuesta por parte de ellos. Solamente el 11% puede acceder al crédito. Los bancos no están a la altura de la situación».

