Los expertos recomendaron al Presidente que extienda la cuarentena

Ginés remarcó que los niños no son un grupo de riesgo pero sí un mecanismo de transmisión, dijo que los respiradores son un recurso crítico, no solo en Argentina, sino en todo el mundo y que para garantizar el abastecimiento y la distribución equitativa de los aparatos se decidió centralizar la compra, y respondió una consulta periodística sobre la probabilidad de que la expansión del virus aborde todo el Conurbano, uno de los mayores temores del presidente Alberto Fernández.

En el mismo sentido se manifestó el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn. Ensayó una proyección del virus por fuera del plazo estimado de la cuarentena total. “El coronavirus no se va a terminar, no va a desaparecer. Va a seguir circulando, como sigue circulando el virus de la influenza. Esto va a requerir que ciertas cosas que aprendimos durante este proceso tan inesperado tengamos que integrarlas. El lavado de manos llegó para quedarse. El día que no tengamos ninguna restricción vamos a seguir recomendando el lavado de manos. La higiene respiratoria, no toser en forma pública y utilizar el pliegue del codo, llegó para quedarse. Ciertas medidas de distanciamiento social van a ser las últimas en irse”.