Mario Moreno junto a David Leiva recorrieron los barrios más carenciados

En la tarde de Radiomanía nos visitaron el diputado provincial Mario Moreno y el cantante David Leiva. Nos hablaron sobre la iniciativa solidaria que está llevando a cabo el diputado con ayuda de Leiva.

Como ha trascendido en los últimos días, hay muchas zonas de la provincia que se ven más afectadas. La falta de alimentos es uno de los resultados más comunes ante la imposibilidad de trabajar por el aislamiento. Por ésta situación Mario Moreno junto a David Leiva, repartieron bolsones de alimentos por algunos barrios de la provincia.

Sobre esto Moreno opinó: “A mí no me gusta hacer publicidad, trato de ayudar a la gente sin que nadie se entere”. Añadió que un empresario amigo le donó 5 mil kg de cereales para incluir a los bolsones y 20 mil kg al estado. Contó que durante la mañana, recorrieron merenderos de la ciudad que no están entre los oficiales y algunos estaban cerrados por falta de recursos. Por otro lado dijo que vio mucha gente bastante relajada y muchos otros con psicosis. Añadió: “El que es generoso va a ser más generoso y que no es generoso va a ser menos generoso, esta crisis muestra las miserias humanas”.

Por otro lado David Leiva dio su punto de vista sobre la iniciativa y dijo: “Tenemos que sentirnos responsables todos y contribuir desde el lugar, es un desafío como comunidad”. Agregó que salirse de la línea de lo que se está pidiendo puede causar el desborde y recomendó: “Hay que tomarlo con alegría”. Sobre las acciones solidarias dijo: “Él como diputado y yo como un vecino más, activando opciones para llevar soluciones a otros lugares”.

Como artista, Leiva también dio su punto de vista sobre éste sector y remarcó: “Decir a mí a mí, sería muy individualista. Pero si, al sector al que pertenezco nos está afectando”. Contó que estuvo trabajando con algunos colegas para reactivar a este rubro y ayudar con colectas alimentarias a aquellos artistas que lo necesitan. Reconoció que el sector artístico abarca “desde el que vende panchos, hasta el de la barra” y piensa que después de esto muchas empresas de la noche no van a poder continuar.

“Elijo estar pero creo que en este momento hacer política o visibilizar en redes, es muy hipócrita”, dijo el cantante. Comunicó también que todos los días trabaja para ayudar en gestiones y a la comunidad, opinó: “Es un momento para hacer las cosas sin bombos ni platillos”.

Para finalizar Leiva expresó su apoyo y agradecimiento a todos los funcionarios. Recomendó transitar este momento con “buena onda” y quedó a disposición de la gente. Moreno por su lado dijo que hay que tratar de transitar esta situación y añadió: “No hay mal que dure 100 años, hay que ser solidarios”.

Podés escuchar la entrevista entera acá: