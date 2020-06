Momento único. Auténtico. Irrepetible: Hoy nos visitó Marcelo “el profe” Córdova

La solidaridad es algo que cada vez se ve menos. Y es una de las cosas que más necesitamos en contextos de pandemia, como el que atravesamos. Por suerte en Salta tenemos a Marcelo Córdova.

Marcelo o “El profe”, como todos lo llaman de cariño. Nació en Salta, pero su niñez transcurrió entre Cafayate y Animaná. Su familia iba y venía ya que tienen un negocio familiar. Entre risas explica: “A los 7 años empecé a tomar vino con soda”. Cabe aclarar que el negocio de la familia es una bodega y allí desde pequeños aprenden a catar de vinos. En Salta vivía en un barrio humilde, donde iba y venía con todos los niños. Cuando fue más grande se mudó a un barrio más “fashion”, como él le llama.

De adolescente era “terrible” y recuerda que no era amigo de la contabilidad. Empezó sus estudios secundarios en el colegio San Alfonso y los terminó en el Colegio Nacional. Si hay algo que lo caracterizó de niño, de adolescente y perdura hasta hoy, es ser un buen amigo. Algunos le dicen que es como Roberto Carlos por tener tantas amistades.

Si hay algo a lo que nadie escapa es a la pregunta del primer amor. Como la gran mayoría, Marcelo no se olvidó. La primera persona en su vida fue Gimena Salazar. Pero más adelante formó una familia con una mendocina que conoció cuando estudiaba en Córdoba. “Le dio un nuevo sentido a mi vida”, contó.

En conjunto con los recuerdos contó sobre los ideales peronistas de su padre, que en cierto modo “el profe” refleja hoy. Muchos lo conocen por ser el Secretario de Deportes, pero aquel que indaga en su vida y lo que ama. Se da cuenta que es símbolo de solidaridad. Su principal meta es achicar la desigualdad entre las personas y ayudar, siempre ayudar. Sea mucho o poco, pero ayudar.

“Cuando veo a los chicos sin zapatillas, veo que podrían ser mis hijos. Pienso que podrían ser ellos”, contó. Esa es una de las razones por las que día a día viaja de un barrio a otro llevando una ayuda. El camino de la solidaridad le ha dado muchos amigos, con un corazón similar al suyo. Uno de ellos es Mario Moreno, otro actor social para destacar.

Por otro lado contó que su misión es concientizar que no se puede hacer el trabajo en soledad. Este es un trabajo mancomunado y con un pequeño aporte de cada persona, podemos ayudar con un futuro mejor a muchas personas. A Marcelo no le basta con alimentar a los niños físicamente, sino también alimentar el alma. Dar un puntapié a algo fundamental que es la educación y sueña con que haya más gente formada y culta. Solo así nos liberaríamos de la “auto cárcel”. Sin duda alguna el bálsamo para seguir es el amor. “Si alguien no hace las cosas con amor, no sirve”, explica.

Si se cumpliera el sueño de tener al papa en frente, Marcelo le pediría que todas aquellas riquezas del Vaticano, sean donadas a los pobres. Que sea un poco más peregrino y que estuviera más con la gente.

Marcelo se define como un hombre feliz y en cierto modo se siente rico. No por lo que tiene, sino por lo que dio. Par él, pobre es la persona que no tiene afectos. “Yo hice lo que tenia que hacer para dejar un mundo mejor”, finalizó Marcelo Córdova.

Poder ver la transmisión entera acá: