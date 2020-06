Momentos únicos. Auténticos. Irrepetibles: Hoy nos visitó Daniel Campos

Muchas veces dije que Salta es tierra de cantores y ahora lo confirmo. Lo cierto es que tenemos tantos buenos artistas, que se precisa una especial mención para cada uno de ellos. En esta oportunidad, tuvimos el honor de compartir una charla con Daniel Campos.

Reconocido por su increíble voz, Daniel comenzó con su carrera de una manera insólita. El asegura que comenzó a cantar por casualidad y que su destino era seguir estudiando otra cosa. Recuerda una vez en que su padre, Tutú Campos, lo llevo a una peluquería y lo retaron a cantar. “Mi papá me dijo que cante, que me escuchaba cantar en la ducha y me mandó”, contó.

“Por ser el hijo de Tutú, la gente sin saber piensa que mi papá me puede llevar a todos los festivales”, dijo. Lo cierto es que su voz y talento innato, es lo que lo llevo a pasar por tantos lugares. Es así que brindo espectáculos en los escenarios más importantes del folclore argentino, como la Plaza Prospero Molina o el festival Jesús María. “El camino no fue nada fácil”, contó.

De niño era muy compañero de su padre, él se recuerda como “El chiquito que se quedaba hasta que lo echaban”. Haciendo referencia a las guitarreadas de las que participaba su padre. Largas noches, llenas de música y amigos, en la que su casa era la última parada. Siempre trataba de alimentarse de esa música y “mamar “arte. “Tuve la posibilidad de estar con muchos artistas que hoy me reconocen como colega”, contó. Daniel es amor puro, recuerda a su papá como su mejor amigo y un ejemplo.

“La Turca”, como le decían a su madre los crio. Ya que Tutú vivía viajando. “Mi viejo tenía mucho trabajo gracias a Dios”, explicó. También recordó a sus hermanos y algunas anécdotas que guardo de su niñez y juventud.

En un determinado momento fue parte de Los Guaraníes, su primer grupo. “Siempre voy a estar agradecido”, dijo. Les dedicó “La Malagueña”, una de las canciones que lo marcó como cantante.

Como bien dice Daniel, la familia merece un párrafo aparte. Entre tantas emociones recordó a su hijo: “Cuando se fue mi papá se fue la mitad de mi vida y perder un hijo, fue lo peor”, contó. En ese momento quiso “tirar la toalla” pero su esposa, amigos e hijas estuvieron siempre al pie del cañón. Su esposa lo es todo, Daniel admira cada cosa que hace. La considera como una gran compañera y sobretodo una mujer humilde. Resumió todo su amor por ella en la canción “Buenos días amor”.

En la actualidad forma parte de Los Nombradores del Alba, “nace para sacarnos las ganas de cantar con Daniel Toro”, explicó. Adelantó que van a sacar un disco con temas inéditos y que en unos días estrenará un videoclip junto a Nacho. Cabe destacar que “Nacho y Daniel” no se ha terminado.

Para resumir, Daniel nos deja grandes enseñanzas y un gran placer al dejarnos escuchar su canto. Una persona a la que le enloquece la injusticia y lo pone mal ver el sufrimiento de los otros. Un hombre sensible y transparente que daría todo por ver bien a los demás. Y que si tuviera un último deseo sería: “Pedirle perdón a mi hijo, que me dé la posibilidad de abrazarlo y pedirle que si fallé que me perdone. Lo extraño mucho. Quisiera decirle que tiene una mamá tremenda y que tiene dos hermanas. Me gustaría abrazarlo y decirle hijo perdoname”, Finalizó “Dani” Campos.

Podes escuchar la entrevista entera acá:

https://www.facebook.com/cadenamaxima/videos/1123006278060613/