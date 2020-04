Moreno: “Hay que dejar la oposición para después, somos todos diputados salteños”

En la tarde de Radiomanía hablamos con el Diputado Provincial, Julio Moreno. Nos habló sobre la situación de la economía en Salta.

Sobre la situación que estamos viviendo, para el diputado resulta importante responder a quienes preguntan ¿Qué va a pasar el día después de la pandemia? Moreno piensa que como legisladores deben ayudar entre todos, puede que sean de distintos partidos y afirmó: “Hay que dejar la oposición para después, somos todos diputados salteños”.

Hace unos días se aprobó la ordenanza de eximición a las PyMEs, medianas y pequeñas empresas, pero no todos se vieron beneficiados, como ser los monotributistas de categoría C y D. El diputado vio la necesidad imperiosa del gobierno por dar plata a la gente y explicó el porqué: “El primer tema es que no haya hambre y el segundo tema, que las empresas no se fundan y que esa empresa genere fuentes de trabajo”. Por otro lado expuso que se está pensando a corto plazo y que se debería pensar a mediano y largo plazo.

Sobre la apertura de los bancos dijo que están mal acostumbrados, no quieren arriesgarse y tienen garantías altas, mientras que ellos tendrían que apoyar al empresario. Explicó que por esto la garantía debe ser dada por el Banco Central.

Respecto al día después de la cuarentena, el diputado opinó que todos deberíamos darnos cuenta de lo que puede pasar, hay dos posibilidades o un estadio social o una hiperinflación. Si llegase a pasar esto sería muy difícil que alguien quiera invertir en nuestro país. Por otro lado anunció que los gobiernos están buscando la forma de re financiarse, porque los 120 mil millones que va a dar nación le parecen “muy poquitito”.

Sobre la necesidad de reflotar la economía, el diputado anunció que está trabajando junto a Carlos Zapata, con proyectos alternativos para financiar la provincia. El ministro de economía anunció que van a emitir un bono o título de cancelación de deudas y explicó que están esperando que Sáenz dé el “ok”. Sumó también que la razón de no hacer cuasi monedas pero si un bono, es porque la circulación de cuasi monedas es obligatoria, por el contrario el bono es opcional.

Para finalizar dijo: “Nosotros no somos opositores, en este momento tenemos una visión distinta al gobierno. Tenemos que esperar a que el gobernador nos diga”.

