Moreno: «Los intendentes solicitamos más atención del Ministerio de Salud»

Hoy en Radiomanía dialogamos con Daniel Moreno, Intendente de Vaqueros, Presidente del Foro de Intendentes y miembro del Comité de Emergencia. Nos habló sobre su situación actual.

En primer lugar cuestionó la actuación que está teniendo la Ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano. Contó que tanto él como los demás intendentes no tienen respuesta y no saben cómo actuar, agregó: “No contesta los mensajes ni las llamadas, nosotros estamos descoordinados, no sabemos qué hacer. No está a la altura, estamos pasando todos por el mismo problema y necesitamos saber cómo vamos a trabajar”.

Respecto a las decisiones que él está tomando para la localidad de Vaqueros, contó: “yo estoy regando las calles con agua y un 5% de cloro, porque sabemos que en China se está haciendo así. Después estamos haciendo otra campaña con la camioneta, ponemos las sirenas de la policía, la gente se asusta y ahí mandamos el mensaje. Después hoy como nos enteramos de los precios, mande a dos personas con barbijo y guantes a que vean a los comerciantes y que les lean el decreto, porque se lo vamos a clausurar”.

En cuanto a su puesto como Presidente del Foro de Intendentes, añadió “los intendentes ya me quieren linchar. Me habla el intendente de Nazareno y no sabe qué hacer. Yo digo bueno ya está alarmemos. Más de 6 o 7 me hablaron para saber si el teléfono de la ministra está bien, les digo que es el que yo tengo. Que debe tener mucho trabajo, pero a mí tampoco me atiende el teléfono”.

En lo que respecta a la entrada y salida de gente a Vaqueros y La Caldera, dijo: “Yo la verdad que he puesto dos personas de la municipalidad. Si son de ahí los dejamos pasar, pero si no son del lugar pedimos toda la documentación”.

Por otro lado sumó: “hay que entender que estamos en cuarentena, hay que estar bajo la trinchera y tratar de exponerse lo menos posible, la gente no entiende, la gente esta complicada”.

Él como muchos dejó su mensaje para la gente: “Seamos solidarios y responsables en este momento tan difícil. Si nos pidieron que nos quedemos en la casa, nos quedemos en la casa. Escuchemos, veamos y sigamos haciendo caso” concluyó.

Escucha la entrevista completa en el siguiente audio: