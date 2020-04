Moreno: “Por ahí lo llamamos al intendente Nerón y no atiende”

En Radiomanía dialogamos con Daniel Moreno, Intendente de Vaqueros, Presidente del Foro de Intendentes y parte del Comité de Emergencias. Hablamos sobre la toma de la Municipalidad de Santa Victoria Este y nos contó cómo marchan las cosas en el municipio de Vaqueros.

A primeras horas de la mañana se supo que la Municipalidad de Santa Victoria Este, había sido tomada por los empleados. Trascendió que la razón era el pago atrasado de los salarios. Respecto a esto Moreno explicó: “Nosotros teníamos que hacer una nota dirigida al banco, de ahí la presentaban y se daba un permiso al intendente una vez al mes de sacar la plata. Seguramente el intendente no hizo la nota”.

Cabe destacar que la Senadora Nora Giménez, dio a conocer que tres días antes el Intendente Rojelio Nerón de Santa Victoria Este, había dicho que “estaban bien”.

El intendente de Vaqueros agregó: “Por ahí lo llamamos al intendente Nerón y no atiende, ahora tengo el número de la sobrina que si te atiende”. También manifestó que Nerón no quiso comunicarse por la aplicación Zoom y que si no entiende la tecnología debería buscar a alguien que lo ayude. El intendente aseguró que Nerón debe tener la plata pero no la puede sacar. Contó que recibieron una llamada del ministro para saber si ya tenían el dinero y este respondió de manera positiva.

En lo que respecta al Municipio de Vaqueros, su intendente aclaró que están trabajando. Algunos de sus proyectos son llevar comida a los adultos mayores, controlar más a la gente y circular con una camioneta con audio para concientizar a la sociedad. Para finalizar opinó: “Se están haciendo las cosas como tiene que ser, por suerte la agarramos a tiempo. Estas dos semanas son complicadas”.

Podés escuchar la nota entera acá: