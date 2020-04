Para Mimessi quienes quieren hacer politica con la crisis son «MISERABLES

En plena cuarentena y cerca del mediodía de hoy trabajadores de la obra de la casa de la cultura en Tartagal mediante manifestación con quema de gomas solicitaba el pago de la última quincena de Marzo. Respecto de este episodio y en diálogo con Andrea Lazarte el Intendente de Tartagal Mario Mimessi hizo referencia a la crisis social y económica producto de la emergencia sanitaria que se vive a raíz del COVID_19 .

“Esta emergencia por #Coronavirus trae de la mano esta crisis. Con esto no quiero justificar que se quemen gomas, se corten rutas o se tomen municipios. Ya nosotros en el norte estamos cansados, no solo hablo como Intendente sino como un integrante más de la sociedad. Hay cuestiones que la sociedad en general rechaza de forma masiva desde esto de no entender que el derecho a protesta constitucionalmente amparado no puede joder la vida de los demás habitantes. Cuando se impide el ingreso por una calle es una lucha de vecinos contra vecinos. Y más en estos momentos se debe agudizar el ingenio por parte de quienes ocupamos un cargo público. La gente también debe de entender, yo siento que somos hijos del rigor y pareciera que hasta que no caiga un salteño no vamos a terminar de entender la magnitud y la gravedad del problema que significa estar en una pandemia y con la salud pública al borde de tener un problema realmente grave”, señaló.

A su vez Mimessi manifestó su preocupación por la falta de compromiso por parte de vecinos de la comuna en la lucha contra el #Dengue, sobre lo cual explicó que el municipio fue uno de los primeros en llevar adelante la tarea de descacharrado desde donde extrajeron un total de 170.000 kilos de chatarra. «Acepto y entiendo todas las críticas que se nos hagan al municipio que somos los encargados de poner los recursos, al hospital que es encargado de administra la salud, inclusive a la Palúdica que es la encargada de fumigar. Entiendo y acepto las críticas, ahora si la gente es la que no entiende, tenemos registro de personas que viven en pleno centro de la ciudad que conviven con yuyos de más de un metro y medio, con piletas de natación con agua y no le echan ni una pastilla de cloro. Si no hay un compromiso social de entender que la mejor manera de combatir al dengue es que no haya mosquitos así como la mejor manera de combatir al #Cornavirus es quedarse en casa entonces estamos complicados. Tiene que haber un compromiso del Estado pero también del pueblo como parte de ese estado».

Escuchá la entrevista completa a continuación: