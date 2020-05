Patricia Bullrich habló sobre el proyecto de plantación de hoja de coca en Salta, liberación de presos y las contradicciones del Presidente

En diálogo con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, la Doctora en ciencias Políticas y actual Presidenta del PRO, Patricia Bullrich manifestó su punto de vista en torno a la situación que atraviesa el país en materia socio sanitaria, económica y política a raíz de la llegada del COVID19. Además, hizo un análisis de lo que ella considera grandes contradicciones en el discurso de Alberto Fernández poniendo especial énfasis en la liberación de presos.

Para la Ex Ministra de Seguridad de la Nación el Presidente acusa a aquellos que tienen una postura pronunciada respecto a la idea de que se está destruyendo la economía y con ello al país. “Lo que dije fue que el señor Presidente debería de cuidar sus palabras porque si él mismo está planteando abrir y que salgan los chicos a pasear o que se abran sectores de la economía estaría haciendo lo mismo. Y eso no es un buen razonamiento, es un parafraseo. Si el mismo Presidente está diciendo que va a abrir ciertos sectores está haciendo lo mismo, no está bueno ese discurso, es un discurso temerario, inadecuado y provocativo, eso fue lo que yo manifesté. Y lo que demostré claramente es que si él está planteando abrir la cuarentena y le dice a los otros que plantean lo mismo, que eso es llevar a la gente a la muerte, es algo contradictorio. Un discurso fuera de lugar para un Presidente”, aseveró.

Consultada sobre la existencia de una grieta a nivel político, Bullrich opinó no saber con certeza si se logró zanjar la grieta, dado que, “hay cosas en las que hay colaboración y hay cosas en las que la colaboración es más difícil. Si se conoce por ejemplo que la Presidenta del Senado quiere estar sola en el recinto y no dejar que nadie entre, me parece que es una actitud que no es flexible. Por otra parte si el Presidente de la nación acusa a un economista de Juntos por el cambio por sus declaraciones económicas, es una declaración temeraria. Entonces lo que nosotros decimos es que, si nosotros desde los distritos de Juntos por el cambio estamos en una actitud de colaboración porque estamos viviendo una situación muy difícil, bueno en el medio uno no puede estar atacando y tirándole bombas al otro, no es lo que nosotros queremos”.

Con respecto al modelo de país planteado por el actual gobierno nacional, la Presidenta del PRO señaló que es algo que todavía no se puede definir debido a que, “hasta ahora ha tenido temas muy fuertes, por un lado, la deuda, por el otro la búsqueda del acomodamiento de la justicia en beneficio propio. Luego vino la pandemia y con el coronavirus ha cambiado absolutamente todo, veremos qué pasa cuando salgamos de esto, veremos qué pasa con la deuda. Hay muchos temas que todavía están por verse. Nosotros lo que si vemos y creemos que es importante, es que quel hecho de mantener actitudes repúblicanas y de apoyo a la democracia. Algo a lo que en muchas ocasiones el gobierno tuvo muy poco apego. El congreso todavía no empezó a funcionar, el sistema que inventaron en diputados no va ni para atrás ni para adelante. Entonces ha salido Juntos por el cambió diciendo, basta de juego, vamos para adelante con una sesión presencial, pero hoy seguimos con un congreso sin funcionamiento”.

Sin dudas un tema en el que la ex ministra de Gobierno de Mauricio Macri puso especial atención fue en la decisión de otorgar prisiones domiciliarias como medida sanitaria frente a la pandemia. «La verdad que el hecho de dejar salir a los presos fue un despropósito total, frente a una comunidad que tiene miedo por la enfermedad posible a la que se le sumo otro miedo que es el hecho de que delincuentes y criminales de delitos muy aberrantes estén en la calle. Eso generó mucho miedo y creo que ahí Juntos por el cambio y la misma sociedad reaccionaron rápidamente, obligando al gobierno a dar marcha atrás fuertemente en todo este tema y en algunos casos en las provincias también se hizo. Fue algo positivo, si bien algunos todavía están liberados imagino que la semana que viene en los lugares de mayor concentración como ser provincia de Buenos Aires muchos volverán a las cárceles, porque todavía tenemos violadores, secuestradores y demás dando vuelvas por sus casas”.

Escuchá la entrevista completa a continuación: