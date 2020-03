Así lo dijo en el programa #TodosYTodas, el Diputado provincial Hector Chibán con respecto al proyecto del aumento de jueces en La Corte Suprema de Justicia «Los políticos para la gente, vivimos en una nube, mientras se mueren personas por desnutrición, acá estamos tratando la ampliación de los jueces de La Corte de Justicia. La deslegitimación de la política, le sirve a la dirigencia política que se sirve de La Justicia porque necesita de impunidad y consolidación de patrimonios ilegales y La Corte de Justicia es la que se encarga de brindar la impunidad a la política, si hay algún juez investigando a la política o averiguando sus patrimonios ilegales, ahí está la Corte para brindar la impunidad a la política, Saenz está haciendo lo mismo que el gobierno anterior, con esto de ampliar La Corte Suprema de Justicia.«

También habló sobre sus denuncias al anterior gobierno, respectivamente, al ex Gobernador Juan Manuel Urtubey, y las complicaciones con la Justicia con respecto a las mismas denuncias.

«La denuncia es que en abril del año pasado, ya previendo que el gobierno en ese momento hacía rato venía usando aviones y helicópteros dando uso abuso particular, le pedimos a la dirección general de la aviación civil le pedimos un informe diciéndonos día hora y lugar desde donde despego y donde aterrizo y pasajeros. Los dos aviones hicieron 4700 vuelos en el períodos de 2015 a 2019, según informe hecho por la Nación. Después de que hice la denuncia me llegaron mensajes de gente que no le llegaba los aviones para sus hijos mientras el gobernador viajaba a la cancha de River.»

«Yo le meto la denuncia a Urtubey y el primer decreto que dicta el fiscal de la unidad penal de delitos económicos complejos (Doctor Leandro Flores) es prohibirme el acceso al expediente porque no acredite el interés que tengo en acceder al expediente. Hasta que lo imputen a Urtubey no lo controla nadie al fiscal.» «Le hice un pedido al Doctor Abel Cornejo de que hay que transparentar las causas, no hay que hacer interpretación de las normas en beneficio de los poderosos sino en beneficio a la ciudadanía.»

