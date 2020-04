Saravia: “No van a sufrir el corte de servicios los pequeños y medianos consumidores, que utilicen hasta 500 KW»

En Radiomanía dialogamos con Carlos “Uluncha” Saravia, Presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos. Habló sobre el corte de los servicios durante la cuarentena.

La cuarentena obligatoria dejó desconcertada a muchas personas respecto al pago de los servicios. Carlos Saravia, dijo: “Lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado al pago unificado de agua y luz”. Por otro lado dijo que hay muchas personas que cuando les dijeron que no iban a cortar los servicios “pensaron, bueno si no van a cortar no pago”. Aseguró que ellos piensan en los más pobres pero las empresas deben mantener su economía y que van a trabajar a efecto que la luz y el agua, estén garantizados.

Las personas que no van a sufrir cortes son los usuarios pequeños como los domicilios. Aclaró: “Los que no consumen más de 500 KW”. Explicó que la mayoría de domicilios no supera los 200 KW y los subsidiados por carencia tienen un límite de 180 KW. También agregó: “Nos hay una voluntad de hostigar, pero bueno la empresa también vive de lo que recauda. Por eso decimos tienen que ser solidarios los que pueden”.

Para quienes tengan cuotas atrasadas, después de la cuarentena se hará un plan de pago mucho más ventajoso. El presidente de Edesa dijo: “durante el periodo de cuarentena no corren intereses moratorios, porque se entiende. Tampoco se le va a exigir anticipo, hay un plazo y la primera cuota se tiene que pagar en julio”. Respecto a las personas que reciben subsidios, dijo que todos aquellos que no están en los padrones, pueden consultar por la página web de Edesa. Allí deben solicitar que se los agregue al padrón.

Carlos Saravia informó que partir del lunes, habrán más lugares para pagar las deudas, dijo: “esto busca abrir la boca de cobranza y descomprimir”. Se podrán realizar pagos en Edesa, Rapipagos, Pago fácil y en los supermercados. Y para finalizar hizo referencia a la pandemia: “La gente se ha relajado y en realidad nosotros todavía tenemos que transitar por la peor parte de la pandemia. Hay que buscar la manera de que la boca de cobro tenga seguridad y que la gente no circule”.