En diálogo exclusivo con #Radiomania desde el acto de inicio del Ciclo Lectivo 2020 en la localidad de General Güemes, el Vicegobernador Antonio Marocco manifestó que desde el gobierno provincial llevan trabajando «90 días a los efectos de que podamos de alguna manera llegar a 340.000 niños que están esperando que sus docente estén en el aula».

Sostuvo que entienden y por ello conversaron con los docentes sobre la problemática que tienen. Y reiteró que a partir del día miércoles, el gobierno va a empezar una re discusión.

«Hoy hemos convocado a todos, a los efectos de poder de alguna manera cumplir con el servicio de educación que el gobierno tiene obligación de dar. Hay diálogo, lo que pasa es que hay algunas cuestiones que en política surgen, como posiciones que son respetables. Lo que se trata es de consensuar arreglos y de alguna manera poder conducirnos todos al objetivo que todos tenemos, ellos de enseñar y nosotros de garantizar la enseñanza. Si no hay educación no hay conocimiento, si no hay conocimiento no hay desarrollo, si no hay desarrollo no hay país», afirmó.

Escuchá la entrevista completa a continuación: