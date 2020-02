Silvino Báez: «Buscamos una sentencia ejemplar y que se cumpla como lo marca la ley»

Para Silvino Báez padre de Fernando Báez Sosa el joven asesinado en la madrugada del 18 de enero a manos de un grupo de jóvenes rugbiers, a la salida del boliche Le Brique en la localidad de Villa Gesel, cada día que va pasando se pone mas duro. «Sigo pensando que es una pesadilla. Es complicado, una situación fuerte la que nos toca hoy, tratamos con mi mujer de sobrevivir para que se haga justicia por nuestro hijo y que descanse en paz», manifestó en diálogo con #Radiomania.

A la espera de una pronta respuesta por parte de la justicia Silvino reflexiona: «A mi hijo nadie me lo va a devolver, hay muchos chicos jóvenes buenos que se preparan para la vida, que buscan divertirse sanamente como lo hacia Fernando y esperemos que no les pase lo mismo. Pero hay personas de mal corazón que no están preparados para esta sociedad, están preparados para arruinar una familia».

Consultado sobre el intento de comunicación por parte de los familiares de los imputados, Silvino expresó: «Según la prensa se intentaron comunicar conmigo, pero ¿qué me van a decir? ¿que me van a devolver a mi hijo? No lo van a hacer. ¿Que les voy a decir? más que hoy fui a visitar una tumba fría al cementerio. Ellos tiene la oportunidad de ir a visitar a sus hijos, de llevarles comida, de darles un abrazo. Nuestro dolor no se puede comparar, porque sus hijos están vivos y van a seguir vivos, porque yo no tengo la maldad de ir a matar a alguien. Eso no me interesa, yo lo que quiero es que paguen los culpables, nada más».

Sobre los avances en la causa Báez dijo que saben solo lo necesario y que ponen toda su confianza en el equipo del Doctor Fernando Burlando. «Tratamos de no meternos tanto en eso, porque aquí en casa todo es difícil. Sentimos la impotencia por no haber podido ayudar a nuestro hijo. El lo admiraba mucho a Burlando, decía que era un capo. El día que se anotó en la facultad de Derecho nos dijo: ‘Desde hoy me tienen que llamar Fernando Báez Burlando’ y yo le decía ‘te faltan 5 años todavía’ no le sacaba la presión porque no quería que el tomara otro camino, quería que estudiara, que tenga su profesión, que sea alguien en la vida. Pero esta gente nos sacaron ese sueño, nos dejaron huérfanos sin nuestro hijo».

Finalmente el padre de Fernando reiteró el pedido de que la justicia avance y que nadie se olvide de él. «Queremos justicia, justicia verdadera y que no se descuenten los años porque tengan buena conducta. Buscamos una sentencia fija y ejemplar, que se cumpla como lo marca la ley».

Escuchá la entrevista completa a continuación: