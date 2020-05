Sin Salida/ Proveedores de servicios y productos de eventos sin ayudas y sin retorno a corto plazo

El fotográfo Mario Bignón en diálogo con Andrea Lazarte expuso la situación en la que se encuentran no solo los profesionales de su rubro sino también todas aquellas personas que trabajan en la organización de eventos. Señaló que en charla con grupos de proveedores de servicios y productos para eventos llegaron a la conclusión de que a pesar de la liberación del comercio es una situación muy difícil, las posibilidad de volver a trabajar es prácticamente nula. «La verdad que no le vemos salida, es muy complejo y es mucha la gente que trabaja a partir de esto desde modistas que hacen los vestidos para las fiestas de 15 entre otros».

Para el productor del Congreso de Expo Fiesta y Eventos sostener en algunos casos alquileres de 30.000 pesos hoy es algo impensado. «Hay gente que tiene salones de dimensiones importantes en los que hay empleados fijos y si se queda sin actividad la cabeza, eso incide en todo el equipo desde el que hace catering, el mozo, bachero, seguridad, sonido entre otras funciones, una cantidad innumerable de gente. A la fecha la Sociedad Argentina de eventos está hablando de 250.000 personas afectadas a nivel nacional, aunque creemos que son más ya que esta entidad no realizó ningún censo para tener un número real».

A nivel provincial el profesional explicó que no todos tienen accesos a créditos, inclusive al beneficio de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), esto debido a cuestiones fiscales que en algunos casos no se encuentran al día. «Creo que el gobierno está intentando resolver situaciones atípicas que no tienen soluciones muy lógicas y por ello no hay algo que nosotros sepamos que podamos hacer y que vaya a estar bien. Siento que están haciendo lo que pueden, aunque en algunos casos se puede observar que, a pesar de este tipo de crisis, siguen los intereses políticos. Cuesta salir a reclamar cuando por ejemplo nosotros en lo que es servicios y productos para eventos no tenemos una asociación en Salta, ni fotógrafos, ni mozos eventuales». Tras lo cual detalló que por el momento cuenta con un registro estimativo de 250 prestadores de servicios en Salta, aunque cree que son más y que la mayoría deberá cambiar de rubro ya que en muchos casos creen que la situación se extenderá a todo el 2020 y muchos quedarán en el camino, «muchos deberán que reinventarse y cambiar de rubro que también en esta situación es difícil», finalizó.

Escuchá la entrevista completa a continuación: