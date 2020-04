Son 8000 las tarjetas alimentarias que aún faltan retirar

En diálogo con Andrea Lazarte, por Cadena Máxima, el Secretario de Políticas Sociales, Juan Carlos Villamayor, informó que fueron 57 mil las tarjetas alimentarias que se han entregado en la Provincia.

A éste número se le suma un remanente de 8000 tarjetas que no aún no fueron entregados. Villamayor explicó que debido a la situación de cuarentena, no se han logrado entregar las tarjetas y por estos momentos no se pueden realizar los mismos operativos que se hicieron en febrero.

Adelantó que en las próximas semanas podrían haber novedades sobre el retiro de las

mismas aunque se recomienda acercarse a la Dependencia del Banco más cercano al domicilio de las personas, aunque hoy por hoy están con las puertas cerradas.

Con respecto a la activación de las tarjetas indicó “Se activarán en cuotas con el fin de mitigar el impacto y no esperar hasta el fin de mes”.

En este sentido pidió responsabilidad a los beneficiarios a la hora de ir a hacer las compras. No agolpándose en los supermercados, usar barbijos, lavarse las manos, no saludarse, ni abrazarse.

Escuchá la entrevista completa a continuación: