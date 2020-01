«Soy un emprendedor que va al límite, no vivo de la política y amo las pymes»

Omar Exeni Diputado Provincial pasó por Radiomania y dialogó respecto a la reunión que tiene prevista con el sector de las pymes y el escenario actual de las mismas:«La idea seria juntarnos con una gran cantidad de emprendedores y jóvenes para poder encarar mancomunadamente los proyectos para presentarlos en la cámara. Seria de gran ayuda el apoyo del gobierno nacional, con los microcréditos, ya que uno puede tener muchas ideas pero sin capital se hace muy difícil poder encarar un proyecto».

Así también expresó:«No hay créditos para los emprendedores, el sistema hace que el emprendedor luche totalmente solo para poder subsistir. Poder acceder a créditos que con tazas de interés que te permitan emprender es una de las formas, de poder reactivar la economía y generar puestos de trabajo. Muchos piensan que a los empresarios nos gusta despedir empleados, desde lo económico y lo emocional es muy difícil desprenderse de un puesto de trabajo. Suben las tarifas, los impuestos, el alquiler pero el pequeño empresario no incrementa sus ventas».

No obstante remarcó:«Estamos convocando a aquellos emprendedores que no la están pasando bien, pero estoy convencido que caerse es un paso hacia el éxito. Soy un emprendedor que va al límite, no vivo de la política, amo las pymes, pero encarar un emprendimiento hoy no es un negocio. Hay que achicarse por que el terremoto es muy fuerte y eso te lleva a tener que reducir la estructura».

Finalizando la charla manifestó:«Respecto a esta situación, creo ciegamente en la capacidad y el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz, ya que fue el único que nos abrió las puertas para escucharnos y darnos una mano».

