«Soy un promotor del municipalismo, por que somos la base para cambiar el país»

Gustavo Solis, Intendente de Rosario de la Frontera pasó por Radiomania y para dialogar en relación a la próxima edición del festiva de La Chaya rosarina y señalo:«Nosotros en esta oportunidad, estamos presentando la quinta edición de La Chaya rosarina. Es un evento que institucionalizamos a partir del año 2016, que surgió gracias a un grupo de entusiastas de promover esta cultura de la chaya y el carnaval. Como así también la demanda de nuestros ciudadanos de tener un festival de estas características. Este año nos propusimos profesionalizar la organización del evento, en materia de puesta en escena, predio, los artistas, venta de entradas y poder acondicionar el predio».

No obstante se refirió al estado de emergencia socio-sanitaria que golpea la provincia y expresó:«Tenemos una provincia muy variada y ahí esta el reto de un gobierno central de poder adaptarse a las diferentes circunstancias. Soy nuevo en este escenario pero desde que estoy en política siempre me ha tocado, atravesar este estado de crisis social y una Salta que no es ajena a esta realidad. A veces apuntamos al desarrollo económico pero no tenemos en cuenta el valor de la sustentabilidad, en términos de los recursos naturales, en el manejo de los residuos, etc».

Finalizando la nota manifestó:«Soy un promotor del municipalismo, los cambios en este país no van a surgir de arriba para abajo. El cambio esta en que cada uno de los municipios, generemos condiciones de desarrollo local, para que nuestras familias puedan pensar su vida en el lugar donde han nacido y no tener un éxodo de jóvenes, hijos a distintos puntos del pais en busca de oportunidades que nosotros no pudimos darles. Necesitamos construir un estado que provea condiciones y no que resuelva todos los problemas. Para todo esto se necesita de un cambio cultural y de un debate maduro de ideas».

Mira la nota completa a continuación: