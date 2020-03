TribunaDocente «La docencia de base se está revelando»

Así lo manifestó Carmen Venencia, integrante de Tribuno Docente en diálogo con #Radiomania.

Venencia señaló que luego de la asamblea provincial en Metán donde se aprobó la moción de rechazar la propuesta del gobierno, se decidió además denunciar a todas las burocracias sindicales por no consultar a las bases y aceptar el 8%. «Vamos al paro por tiempo indeterminado y será una medida con varios elementos. Hoy marcharemos a partir de las 10 de la mañana desde plaza 9 de julio. Estaremos en constante movilización como lo hacemos siempre desde que nos agrupamos como autoconvocados», afirmó.

Por otra la referente de #TribunaDocente señaló que permanecerán en estado de alerta a lo que pueda suceder el día miércoles, «vamos a ir definiendo por día, cuando nos concentremos en plaza 9, cuales serán las medidas a seguir». Tras lo cual hizo hincapié en el accionar del gobierno provincial respecto del hecho de sentarse a dialogar con los sindicatos que no tienen ningún conflicto y no con la masa de la docencia que está en conflicto. «El año pasado el conflicto se cerró con autoconvocados y no con la intergremial. No se explica porque el Ministro de Educación quiere hacer la paz con los que está en paz. Queremos que atiendan a nuestros delegados y que se mejore la propuesta salarial», exigió.

Para Venencia el dato del momento es que la rebelión recién inicia, «la docencia de base se está revelando. Una rebelión gremial y es una posición ante los ofrecimientos que el ofrecimiento se lo están haciendo a los gremios que no defienden la condición mínima de trabajo que tenemos», finalizó.

Escuchá la entrevista completa a continuación: