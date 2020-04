Valenzuela: “Se están dando todas las condiciones para que se siga proliferando el Aedes Aegypti”.

En la tarde de Radiomanía nos visitó el Diputado Provincial Adrián Valenzuela, el chico malo. Nos habló sobre las campañas de prevención de Dengue y opinó sobre los que buscan crear grietas políticas.

Desde hace unos días, el coronavirus dejó de ser lo único que alarma a nuestra provincia y volvió la preocupación por el Dengue. Sobre la situación de la provincia el diputado opinó: “Se están dando todas las condiciones para que se siga proliferando el Aedes Aegypti”. También contó que ésta mañana estuvo en reunión con Bettina Romero y les mostró un mapa donde se detallan los lugares más afectados y afirmó: “Salta ya tiene dengue autóctono”.

Por otro lado opinó: “No hay tiempo de ir inventando, hay que hacer lo que hay que hacer y no se está haciendo”. En coincidencia con el doctor Montero dijo que más allá de que se debería hacer en invierno, ahora es el momento ideal para fomentar el descacharrado. Contó: “En las últimas semanas, se han levantado 2 mil toneladas de cacharros”. Resaltó la labor del municipio de Vaqueros, donde se capacita constantemente a los niños y sugirió: “Se debería haber hecho un trabajo más extensivo”.

Sobre el covid-19 atribuyó el temor a la llegada de los repatriados y destacó que desde el gobierno se está haciendo de todo, pero le llama poderosamente la atención la falta de empatía de la gente. Principalmente de San Lorenzo, donde vio gente haciendo gimnasia al aire libre y recalcó: “Todavía no está habilitado”. La otra cara de la moneda son los barrios, de los cuales destacó su actuación ante el aislamiento. Pero también planteó que hay denuncias por violación del aislamiento todos los días y que hay casos en los que debe intervenir la policía.

Lamentablemente aún en épocas de crisis, hay quienes siguen buscando crear grietas políticas. Teniendo en cuenta esto Adrián se preguntó qué interés habrá detrás de esto, dijo: “El salteño no es tonto y en este momento es inadmisible plantear banderas políticas”. Respecto a su cargo de diputado aclaró: “No porque sea diputado no me voy a ir a ensuciar las patas, a mí me eligieron para representar. Una vez que asumí se acabó la bandera política”.

Para finalizar sumó: “Hay que destacar el compromiso que asume el gobernador, es un tipo que escucha y tiene una chispa social”. Agregó también que Sáenz es lo mejor que le podría pasar a Salta en ésta situación que estamos viviendo.

Podés escuchar la entrevista entera acá: